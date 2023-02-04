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Секс

Простое средство может усилить сексуальное влечение и сделать секс качественным

4 февраля 2023, 17:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
секс,
Источник: Depositphotos

Инъекция гормона может активизировать сексуальную жизнь пар, застрявших в ссоре в спальне.

В двух исследованиях было установлено, что только две дозы химического вещества под названием киспептин повышают половое влечение мужчин и женщин.

Он также помог ребятам подняться на высоту, придавая им более сильную эрекцию.

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Ученые из Империал колледжа Лондона испытали лечение на 64 пациентах, недовольных своей сексуальной жизнью.

– Было очень обнадеживающе наблюдать одинаковый стимулирующий эффект как у женщин, так и у мужчин, – профессор Уолджит Дилло.

Согласно опросам, примерно каждый пятый британец занимается сексом раз в неделю или чаще.

Киспептин – это естественный гормон, который помогает мозгу сосредотачиваться на возбуждении и реагировать на пожелания или сигналы партнеров.

Это также уменьшает застенчивость, когда кто-то возбуждается, замедляя активность некоторых частей мозга.

Исследование с участием 32 мужчин показало, что их эрекция выросла на 56%, а сканирование показало, что их мозг больше возбужден эротическим видео после лечения киспептином. Они также стали намного довольнее своей сексуальной жизнью.

Одна 44-летняя участница назвала это изменившим жизнь.

– На той неделе, когда я делала вливание киспептина, мы зачали сына, – сказала женщина.

Отдельное исследование женщин выявило повышенную активность мозга в областях, связанных со страстью.

И они сообщили, что чувствуют себя более сексуальными по сравнению с теми, кто не проходил лечения.

– Низкое сексуальное желание может быть неприятным и иметь серьезное влияние на отношения, психическое здоровье и фертильность, – отметил автор исследования Александр Комнинос.

Ученые представили первые доказательства того, что киспептин является потенциально безопасной и эффективной терапией как для женщин, так и для мужчин с тревожным низким сексуальным желанием.

Теперь ученые планируют провести более масштабные испытания, чтобы доказать, что киспептин можно использовать для улучшения сексуальной жизни британцев.

Источник
The Sun
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Секс
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