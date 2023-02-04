Ін’єкція гормону може активізувати сексуальне життя пар, які застрягли в сварці в спальні.

У двох дослідженнях було встановлено, що лише дві дози хімічної речовини під назвою кіспептин підвищують статевий потяг чоловіків і жінок.

Він також допоміг хлопцям піднятися на висоту, надаючи їм сильнішу ерекцію.

Вчені з Імперіал коледжу Лондона випробували лікування на 64 пацієнтах, незадоволених своїм сексуальним життям.

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– Було дуже обнадійливо спостерігати однаковий стимулюючий ефект як у жінок, так і у чоловіків, – професор Уолджит Ділло.

Згідно з опитуваннями, приблизно кожен п’ятий британець займається сексом раз на тиждень або частіше.

Кіспептин — це природний гормон, який допомагає мозку зосереджуватися на збудженні та реагувати на побажання або сигнали партнерів.

Це також зменшує сором’язливість, коли хтось збуджується, сповільнюючи активність певних частин мозку.

Дослідження за участю 32 чоловіків показало, що їхня ерекція зросла на 56 %, а сканування показало, що їхній мозок більше збуджений еротичними відео після лікування кіспептином. Вони також стали набагато задоволеними своїм сексуальним життям.

Одна 44-річна учасниця назвала це таким, що змінило життя.

– Того тижня, коли я робила вливання кіспептину, ми зачали сина, – сказала жінка.

Окреме дослідження жінок виявило підвищену активність мозку в областях, пов’язаних із пристрастю.

І вони повідомили, що почуваються більш сексуальними порівняно з тими, хто не проходив лікування.

– Низьке сексуальне бажання може бути неприємним і мати серйозний вплив на стосунки, психічне здоров’я та фертильність, – зазначив автор дослідження Олександр Комнінос.

Вчені надали перші докази того, що кіспептин є потенційно безпечною та ефективною терапією як для жінок, так і для чоловіків із тривожним низьким сексуальним бажанням.

Тепер вчені планують провести масштабніші випробування, щоб довести, що кіспептин можна використовувати для покращення сексуального життя британців.