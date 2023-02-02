Команда вчених двох університетів США – Східної Кароліни і Північної Кароліни — під час дослідження виявила, що канабіс може допомогти жінкам посилити сексуальний потяг і стати ключем до досягнення множинного оргазму.

Вчені вважають, що куріння канабісу перед сексом або мастурбацією сприяє розслабленню жінок і збільшує бажання.

У дослідженні взяли участь сотні добровольців, 70% з яких, як чоловіки, так і жінки, повідомили про збільшення сексуального задоволення після вживання канабісу.

Зараз дивляться Читайте також: Мати право вибору: в Україні хочуть розширити доступ до препаратів медичного канабісу Дослідники припускають, що розслаблення відбувається через ТГК, один з найвідоміших активних інгредієнтів конопель. Хімічна структура ТГК схожа на анандамід (хімічну сполуку, що виробляється нашим організмом) мозку, він має властивості, дуже схожі на властивості ТГК, який діє як нейромедіатор, посилаючи хімічні повідомлення клітинам по всій нервовій системі. Ці нейромедіатори впливають на ділянки мозку, пов’язані із задоволенням, пам’яттю, концентрацією, рухом, сприйняттям почуттів та часом. ТГК розпізнається організмом і може змінити нормальний зв’язок мозку. Вчені також досліджували, чи може каннабіс посилити дотик, смак і запах, почуття, які можуть створювати або руйнувати сексуальні контакти. Більше 70% учасників повідомили, що після канабісу дотик і смак посилюються, і це може підвищити загальне сексуальне задоволення, тому що ці два почуття є важливими під час статевого акту. Тим більше для жінок. Джерело: la Repubblica

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