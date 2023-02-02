Команда ученых двух университетов США — Восточной Каролины и Северной Каролины — в ходе исследования обнаружила, что каннабис может помочь женщинам усилить сексуальное влечение и стать ключом к достижению множественного оргазма.

Ученые считают, что курение каннабиса перед сексом или мастурбацией способствует расслаблению женщин и увеличивает желание.

В исследовании приняли участие сотни добровольцев, 70% из которых, как мужчины, так и женщины, сообщили об увеличении сексуального удовлетворения после употребления каннабиса.

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Исследователи предполагают, что расслабление происходит из-за ТГК, одного из самых известных активных ингредиентов растения каннабис.

Химическая структура ТГК похожа на анандамид (химическое соединение, вырабатываемое нашим организмом) мозга, он обладает свойствами, очень похожими на свойства ТГК, который действует как нейротрансмиттер, посылая химические сообщения клеткам по всей нервной системе.

Эти нейротрансмиттеры влияют на области мозга, связанные с удовольствием, памятью, концентрацией, движением, восприятием чувств и времени. ТГК распознается организмом и может изменить нормальную связь мозга.

В исследовании также изучалось, может ли каннабис усиливать осязание, вкус и запах, чувства, которые могут создавать или разрушать сексуальные контакты.

Более 70% участников сообщили, что после каннабиса прикосновение и вкус усиливаются, и это может повысить общее сексуальное удовлетворение, потому что эти два чувства являются важными во время полового акта. Тем более для женщин.

Источник: la Repubblica