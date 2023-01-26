Физическая, душевная, фантомная боль не просто мешает жить, она разрушает психику человека. Человека, который переживает тяжелое заболевание или острый стресс в связи с обстрелами, потерями, пытками, вынужденным переездом, пленом.

Исследования свидетельствуют, что до 20% украинцев после войны будут иметь посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), связанное с военными событиями. Не всем помогут психологи. Некоторым нужны будут психиатры и медикаменты.

Одним из средств с доказанным эффектом является медицинский каннабис. Капсулы, спреи или масла с содержанием каннабиса, которые будут выдаваться по рецепту, облегчать мучения пациентов с тяжелыми формами эпилепсии, онкозаболеваниями, паллиативными состояниями или посттравматическими расстройствами, уже применяются в 50 странах мира.

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Война продолжает убивать и после своего окончания

ПТСР, депрессия, многочисленные физические травмы, в частности контузии, и связанная с ними боль. Это набор, с которым в мирную жизнь вернулся Али Мадина, ветеран армии США с 12-летним стажем, участник боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии.

— К сожалению, эти последствия не уникальны — с ними в разных комбинациях сталкивается большинство военных, возвращающихся в мирную жизнь. И не все способны с ними справиться, — говорит Мадина.

Статистика шокирует: в Америке из-за схожих комбинаций физических и психических последствий войны ежедневно совершают самоубийство 22 ветерана.

— Война продолжает нас убивать, даже когда мы возвращаемся домой, — говорит Али.

Впрочем, именно его история полна надежды и вдохновения. Он не только преодолел ПТСР и депрессию, а занимается волонтерством в Украине, в частности помогает людям, имеющим психические травмы, вызванные войной.

— Я знаю, что ждет людей после войны, — говорит Мадина. — Это потеря цели и ощущения приобщения к чему-то большему, болезненно ускоренное восприятие, отсутствие уверенности, нехватка поддержки, нехватка внимания к близким, семье, работе.

Все это может ожидать не только военных, но и всех, чью психику травмировала война.

Мадина выступает за легализацию медицинского каннабиса, особенно в Украине сейчас, ведь видит, скольким людям придется преодолевать тяжелые последствия войны. Собственной полноценной жизнью бывший американский военный обязан именно каннабиноидам.

Помочь почти 2 млн украинцев, которые еще до полномасштабного вторжения страдали от хронической боли, и еще ожидаемым 4 млн ветеранам и гражданским с ПТСР поможет законопроект о легализации медканнабиса №7457, названный законопроектом о праве на жизнь. Он должен быть принят Верховной Радой в феврале.

Женщины и ПТСР

ПТСР обычно ассоциируется с мужчинами, пережившими боевые действия. Однако, по данным Американской ассоциации психологов, женщины вдвое чаще страдают от ПТСР, чем мужчины. Расстройство развивается у 4% мужчин и 10% женщин, переживших травму, а во время войны процент людей, у которых может развиться ПТСР, значительно возрастает.

Также у женщин постравматические симптомы длятся дольше, чем у мужчин. Они проявляют большую чувствительность к раздражителям, напоминающим им о травме. Среди женщин растет количество самоубийств.

Благодаря своему опыту пребывания на войне в добровольческом батальоне Госпитальеры и многолетней работе с женщинами-военными, ветеранами, парамедик, соучредительница ОО Женское ветеранское движение Екатерина Приймак знает, что они переживают после возвращения с войны.

— Это панические атаки: ощущение сильного страха, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, головные боли, проблемы в повседневной жизни, проблемы с работой или ее поиском, в отношениях и семье, — рассказывает женщина.

Ветеран считает, что лечение ПТСР каннабисом должно стать доступным и в Украине.

Свидетельства пациентов

Люди, болеющие рассеянным склерозом, вынуждены жить с постоянной болью, спастикой и тремором. Лекарства для лечения рассеянного склероза для пациентов практически недоступны, но можно лечить симптоматически. Медицинским каннабисом.

Марьяне Пирожок — 34 года. 20 из них она болеет рассеянным склерозом. Ее муж Антон тоже имеет такое заболевание. Они и познакомились в больнице, уже 10 лет вместе. На этой неделе ее мужу Антону в Германии выписали лекарство на основе медканнабиса.

Исследование конопли уже десятки лет подтверждает эффективность ее использования в лечении тяжелых болезней. Рассеянный склероз не стал исключением. Израильские ученые утверждают, что она не только снимает симптомы болезни, но и способна предотвратить воспаление спинного и головного мозга.

— Это не основная терапия, но она помогает облегчить симптомы. Я знаю это, потому что мы с Антоном почувствовали это на себе, — сказала Марьяна.

В настоящее время пара находится в Германии, в реабилитационном центре. Они искренне надеются, что народные депутаты наконец, спустя столько лет сомнений, услышат миллионы тяжелобольных пациентов и примут положительное решение.

— Правда, медицинский каннабис очень дорогой, если покупать его за границей, — отметила Марьяна. – Но если легализовать его в Украине, то можно выращивать здесь. Он будет значительно дешевле. Я бы хотела, чтобы лечение стало легальным.

Эта тема живо обсуждается в Украине: есть сторонники легализации и непримиримые противники. Но должен победить здравый смысл, основанный на доказательствах и свидетельствах тех, кто нуждается в лечении препаратами медицинского каннабиса и испытал его на себе.