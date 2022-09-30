В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, разработанного правительством, о расширении доступа к препаратам медицинского каннабиса. Дискуссия по этому поводу стала темой круглого стола, который состоялся в одном из украинских информагентств.

— Еще когда мы только подавали этот законопроект, то считали, что минимальное количество людей, которые нуждаются в помощи именно за счет медицинского каннабиса, 2-3 млн человек, — отметил глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Однако, по его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ речь идет уже о 5-7 млн украинцах.

Михаил Радуцкий отметил, что программы, предусматривающие использование медицинского каннабиса, есть во многих странах, в частности, в Израиле, для лечения и терапии многих заболеваний, среди которых эпилепсия, ПТРС, деменция, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания.

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— В то же время, все прекрасно понимают, что у нас есть лекарственные средства, которые содержат в своем составе наркотические вещества, их отпуск регулируется, — сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он также напомнил, что с 1 ноября в Украине будет введен отпуск таких препаратов по электронному рецепту, что позволит увидеть в электронной системе любое отклонение или манипуляцию.

Как отмечают эксперты, с продолжением боевых действий будет расти количество людей с разными психологическими, психиатрическими проблемами, и их нужно будет решать.

Но, из-за отсутствия законодательства, украинские ученые не имет права даже проводить клинические исследования в этом направлении, констатировали участники круглого стола.