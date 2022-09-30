У Верховній Раді України зареєстровано проект закону, розробленого урядом, про розширення доступу до препаратів медичного канабісу. Дискусія з цього приводу стала темою круглого столу, який відбувся в одному з українських інформагентств.

– Ще коли ми тільки подавали цей законопроект, то вважали, що мінімальна кількість людей, які потребують допомоги саме за рахунок медичного канабісу, 2-3 млн осіб, – зазначив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Однак, за його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ мова йде вже про 5-7 млн українців.

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Михайло Радуцький зазначив, що програми, які передбачають використання медичного канабісу, є в багатьох країнах, зокрема, в Ізраїлі, для лікування і терапії багатьох захворювань, серед яких епілепсія, ПТРС, деменція, хвороба Альцгеймера, онкологічні захворювання.

– У той же час, усі прекрасно розуміють, що у нас є лікарські засоби, які містять у своєму складі наркотичні речовини, їхній відпуск регулюється, – сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида.

Він також нагадав, що з 1 листопада в Україні буде введено відпуск таких препаратів за електронним рецептом, що дозволить побачити в електронній системі будь-яке відхилення або маніпуляцію.

Як відзначають експерти, з продовженням бойових дій буде зростати кількість людей з різними психологічними, психіатричними проблемами, і їх потрібно буде вирішувати.

Але, через відсутність законодавства, українські вчені не мають права навіть проводити клінічні дослідження в цьому напрямку, констатували учасники круглого столу.