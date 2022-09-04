Дослідники з Каліфорнійського політехнічного університету та Університету Нью-Мексико дізналися від інвесторів фондового ринку, що легалізація канабісу зменшить продажі звичайних фармацевтичних препаратів на мільярди доларів.

У своєму недавньому дослідженні економісти зазначають, що закони США щодо канабісу обійдуться фармацевтичним фірмам-виробникам генериків і торгових марок у мільярди. Тільки за 10 днів після події з легалізації канабісу прибутковість фондового ринку знизилась на 1,5–2%. Наслідки річного продажу від цього скорочення вимірюються мільярдами.

Інші дослідження показали, що доступ до канабісу зменшує споживання певних типів ліків, таких як опіоїди, або в певних групах пацієнтів.

Зараз дивляться

На відміну від інших препаратів, які призначені для цільової дії та схвалені для конкретних станів, канабіс більш універсальний. Він використовується для лікування неймовірної кількості станів, включаючи фізичні симптоми, такі як головні болі та м’язові спазми, а також психічні стани, такі як депресія та тривога.

Враховуючи, що основною перешкодою у лікуванні для багатьох американців є вартість препаратів, канабіс може стати частиною вирішення проблеми.

Поточне дослідження робить висновок, що канабіс виступає як новий конкурент на ринках наркотиків.

– Наразі пацієнти, які вживають канабіс, і їхні постачальники мають мало інформації, щоб спрямувати їх до найефективнішого лікування свого стану, – вважає співавтор дослідження Сара Стіт. – Майбутнє медицини з канабісом полягає в розумінні поширеності та впливу компонентів рослини, крім ТГК і CBD та визначення способів класифікації конопель за вимірними характеристиками, які, як відомо, дають специфічні ефекти.

На додаток до своїх загальних висновків про те, що легалізація канабісу знижує біржову вартість публічних фармацевтичних фірм, дослідження робить висновок, що фармацевтичні виробники можуть отримати вигоду від інвестування в ринки канабісу, а не від лобіювання проти них, і що регуляторна політика має сприяти подальшим дослідженням ризиків і переваг використання канабісу як у медичних, так і в рекреаційних цілях.

Величина негативного впливу легалізації канабісу на доходи фондового ринку від інвестування в звичайні фармацевтичні фірми свідчить про те, що канабіс, ймовірно, буде постійним і зростаючим гравцем на фармацевтичних ринках у всьому світі.