Сьогодні Комітет з питань здоров’я нації одноголосно підтримав урядовий законопроєкт № 7457 Про регулювання обігу рослин роду коноплі (сannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності….

Документ визначає повний цикл виробництва та обігу препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до надання ліків пацієнту.

Значна частина законопроєкту присвячена створенню системи контролю над усіма етапами обігу канабісу. Національна поліція погоджуватиме видачу ліцензій на вирощування коноплі, режим охорони, транспортування.

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Передбачено створення реєстру медпрепаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару буде нанесено унікальний штрих-код. Відпускати ліки будуть винятково через Е-рецепт.

В коноплях містяться речовини, що ефективні при лікуванні епілепсії, хвороб Паркінсона і Альцгеймера тощо. Також вони здатні покращити стан при посттравматичних стресових розладах, що виникли через війну. Саме тому, легалізація медичного канабісу сьогодні актуальна, як ніколи раніше.

Препарати, виготовлені з конопель, можуть допомогти врятувати травмовану психіку українців.

Під час засідання Комітету увагу представників МОЗ звернули на необхідність чіткого визначення деяких параметрів лікарських засобів на основі канабісу в самому тексті закону, або встановлення вимог, на основі яких це буде зроблено, у підзаконних актах. Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт та ухвалити його у першому читанні.

Джерело: Михайло Радуцький