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В планах лечить военных от ПТСР: Комитет по вопросам здоровья нации одобрил законопроект о медицинском каннабисе

14 июня 2022, 19:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
конопля
Источник: Depositphotos

Сегодня Комитет по вопросам здоровья нации единогласно поддержал правительственный законопроект № 7457 О регулировании обращения растений рода конопли (сannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ определяет полный цикл производства и обращения препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до предоставления лекарства пациенту.

Значительная часть законопроекта посвящена созданию системы контроля над всеми этапами обращения каннабиса. Национальная полиция согласует выдачу лицензий на выращивание конопли, режим охраны участка, транспортировку партии товара.

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Создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара будет нанесен уникальный штрих-код. Отпуск такого лекарства будет проводиться исключительно через Е-рецепт.

По данным ВОЗ, в конопле содержатся активные вещества, эффективные при лечении эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Также они способны улучшить состояние пациентов, имеющих посттравматические стрессовые расстройства, возникшие во время войны.

Вот почему легализация медицинского каннабиса сегодня актуальна, как никогда раньше.

Препараты, изготовленные из конопли, могут помочь спасти травмированную психику украинцев.

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Во время заседания Комитета внимание представителей Минздрава обратили на необходимость четкого определения некоторых параметров лекарственных средств на основе каннабиса в самом тексте закона, или установление требований, на основе которых это будет сделано в подзаконных актах. Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении.

Источник: Михаил Радуцкий

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