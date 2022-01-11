В Министерстве здравоохранения разработан законопроект об обороте медицинской марихуаны. Будет ли он утвержден?

Еще в декабре 2020 года профильная комиссия ООН исключила каннабис (марихуану) из перечня особо опасных наркотиков.

Это означает, что его можно использовать в медицинских целях и для научных исследований. Этот факт должен был положить конец спору между сторонниками и противниками легализации каннабиса. Тем более, что в ходе президентского опроса граждан Украины 65% высказались за его легализацию.

В 2021 году была предпринята попытка принять закон о легализации медицинского каннабиса, но не хватило 42 голосов в парламенте.

Теперь свое предложение представил Минздрав. Законопроект был открыт для общественного обсуждения, сейчас он проходит согласование в других министерствах.

Предлагается снять запрет на оборот некоторых сортов конопли в медицинских целях и в научно-технической деятельности.

Это возможно только при тщательном контроле. Каждой партии сырья и единице препарата будет присвоен уникальный штрих-код, будет создан электронный реестр растений конопли, а препараты из нее планируют продавать только по электронному рецепту врача.

Сорта конопли с низким (не более 0,2% в сухой массе продукта) содержанием психоактивного вещества – тетрагидроканабинола (ТГК) – не будут считаться наркотическими средствами.

Если при высоком ТГК выращивание разрешат только в закрытом грунте и под охраной.

На выращивание конопли собираются выдавать лицензию, а квоты на это будет устанавливать правительство.

Лицензированным компаниям разрешат экспортировать и импортировать медпрепараты из каннабиса. Физическим лицам также это позволят, но только при наличии электронного рецепта врача.

Таким образом в Минздраве хотят обеспечить доступ пациентов к лекарствам с содержанием каннабиса.

Медицинский каннабис применяют при неврологических и психических заболеваниях, рассеянном склерозе, эпилепсии, болезнях желудочно-кишечного тракта, онкологии и посттравматическом синдроме.

По предварительным данным в препаратах из медицинского каннабиса нуждается около двух миллионов украинцев.

Заместитель министра здравоохранения Александр Комарида сказал, что Минздрав рассчитывает наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине.

— Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за границы. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине, – отметил он.

Чиновник заверил, что в стране давно эффективно работает система контроля за наркосодержащими препаратами, а с 2022 года она будет усовершенствована.

Сейчас почти в 60 странах разрешено употребление каннабиса в медицинских целях. А Мальта в конце 2021 года первая страна в Европейском союзе разрешила употребление марихуаны в личных целях.

Украина также имеет шанс присоединиться к этим государствам, а тяжелобольные – получить облегчение.