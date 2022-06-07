Кабинет министров Украины поддержал законопроект, расширяющий доступ к препаратам медицинского каннабиса, сообщил Виктор Ляшко.

Правительство подготовило законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

В нашей стране почему-то утвердилось мнение, что каннабис – это только зло и наркотическая зависимость. Хотя мировая практика уже доказала, что не все так однозначно.

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— Поскольку в Украине медицинский каннабис не зарегистрирован, то наши врачи не могут его применять и мало знают о его целебных свойствах, — говорит врач-психотерапевт Августина Яценя. – Но по опыту моих зарубежных коллег и по наблюдениям за моими пациентами, которые имеют возможность лечиться каннабисом за пределами Украины, могу сказать — это работает, и очень хорошо.

Врач-психотерапевт высказала мнение, что идея легализации каннабиса хорошая. Но в нашем государстве есть большие риски, потому что нет, скажем так, привычки соблюдать законы.

И здесь можно понять некоторых противников легализации марихуаны в Украине, которые боятся, что в стране расцветет наркомания.

В развитых странах проводились исследования, которые показали, что после легализации медицинской конопли количество подростков и молодых людей, употребляющих каннабис для удовольствия, не увеличилось, а вот состояние больных улучшилось.

Ведь каннабис – это не только обезболивание при онкологии, как думают многие.

— Больные с 4 стадией онкозаболевания получают в качестве обезболивающего опиаты. И это эффективно в их случае, — сказал доцент кафедры онкологии Национального медицинского университета им. Богомольца, врач-онколог Олег Сидорчук. – У нас каннабис не зарегистрирован, не применяется, не изучается, поэтому я ничего не могу сказать о нем. Могу сказать точно одно, что онкобольные наркоманами не становятся.

В Украине более 20 тыс. детей страдают от тяжелых форм эпилепсии, с каждым днем увеличивается число молодых ребят, пришедших с войны с посттравматическим синдромом, увеличивается количество пожилых пациентов с болезнями Паркинсона, тревожностью, напряжением, больных с рассеянным склерозом. Им нужна эффективная терапия с наименьшими побочными действиями.

Во многих странах коноплю уже используют в терапевтических целях, благодаря ее свойствам помогать при неизлечимых медикаментами болезнях.

Что лечат каннабисом

Рак

Каннабис официально используется в США при болевых синдромах, для лечения бессонницы у онкобольных и для повышения аппетита. Он убирает тошноту при химиотерапии.

Болезнь Паркинсона

При болезни Паркинсона, как минимум, уменьшается тремор, что облегчает больному жизнь.

Хронические боли

Множество людей страдают от болей неясного генеза, им не помогают обезболивающие или же дают не только облегчение, но и тяжелые побочные эффекты. Каннабис в таких случаях действует мягко, не вызывая привыкания и без тяжелых побочных эффектов.

Каннабиноидные препараты отлично работают у возрастных пациентов, снимая тревожность и напряжение.

Эпилепсия

У детей с эпилепсией при терапии веществом каннабидол на 54% снижается частота приступов, появляется аппетит и интерес к жизни, улучшается развитие.

Рассеянный склероз

При поражении нервных клеток головного и спинного мозга возникают физические и психические проблемы. Каннабиноиды помогают контролировать мышечные спазмы.

Эректильная дисфункция

Высокий уровень холестерина негативно влияет на эрекцию у мужчин. Исследования показали, что каннабиноиды снижают уровень холестерина и улучшают состояние сосудов, и как следствие улучшается эректильная функция.

Артриты

Каннабис помогает снизить боль в суставах при артритах. По данным исследований, проведенных в Канаде, 36% канадцев снимают боль при артритах каннабиноидами.

Этот перечень болезней приведен не для того, чтобы призвать к повальному курению травки. Но факт, что препараты, полученные из этой травы, излечивают или существенно облегчают состояние пациентов при некоторых тяжелых недугах, должно изменить отношение к этому растению. К тому же, для лечения каннабисом разработаны различные формы препаратов: масло, аэрозоли, капсулы.

После принятия законопроекта о легализации марихуаны в Украине пациенты получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике.

Главное, чтобы внося поправки, депутаты не выхолостили закон до такой степени, что доступ к лекарственным препаратам из каннабиса стал бы невозможным или максимально затрудненным.

А чтобы не возникали риски и злоупотребления, согласно законопроекту, должен быть введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях.

Законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, которые можно будет приобрести только по электронным рецептам от врача.

К тому же на любую деятельность – производство или терапия медпрепаратами из каннабиса – будет выдаваться лицензия.

Научные исследования

Легализация медицинского каннабиса позволит украинским ученым изучать свойства растения и его воздействие на организм человека, что выведет нашу науку на новый уровень. Ведь во всем мире подобные исследования ведутся с 60-х годов прошлого столетия, и ученые всего мира имеют массу научных трудов о свойствах каннабиса.

Результаты исследований показывают, что, хотя есть доклинические данные, подтверждающие гипотезу каннабиноидной анальгезии, доказательной эффективной базы не хватает. Поэтому Международная ассоциация по изучению боли не может одобрить препараты на основе каннабиса для контроля боли. Но это касается только болевого синдрома, а не других состояний, при которых используются каннабиноиды.