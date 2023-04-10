Глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в интервью украинскому информагентству рассказал о том, когда в Украине будет разрешено использование препаратов, содержащих медицинский каннабис и почему это так актуально.

– Сейчас на рассмотрении в парламенте находится новый правительственный законопроект. Предыдущий не прошел первое чтение и был отклонен из-за популистских спекуляций некоторых политических сил, — сказал Радуцкий.

По его словам, оппоненты апеллировали к тому, что медицинский каннабис – это наркотик, хотя согласно резолюции Организации Объединенных Наций, в 1960-х годах каннабис исключен из перечня наркотических веществ.

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Народный депутат напомнил, что новый законопроект был зарегистрирован в ВР после того, как в ходе опроса, инициированного Владимиром Зеленским, большинство украинцев высказались за легализацию медицинского каннабиса.

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— Для поддержки законопроекта требуется 226 голосов парламентариев. По нашим подсчетам, немного не хватает, но сейчас профильные министры проводят беседы с коллегами-депутатами и аргументируют важность принятия этой законодательной инициативы для украинцев, — сообщил Радуцкий.

Он выразил уверенность, что здравый смысл все же победит в борьбе с популизмом: ведь сегодня примерно 7 млн украинцам необходимо бороться с ПТСР. По словам народного депутата, во всем мире одним из самых действенных способов лечения ПТСР являются препараты, содержащие медицинский каннабис.

Радуцкий также отметил, что в этих препаратах также нуждаются люди с онкологическими заболеваниями, которым принятие законопроекта дает право выбора, чем обезболиваться: настоящими наркотиками, такими, как морфин или промедол, или ненаркотическим препаратом, который в своем составе содержит медицинский каннабис.

— Это гуманно и важно для людей, которые не могут терпеть боли при онкологических заболеваниях, эпилепсии, — сказал законодатель.

Михаил Радуцкий также отметил, что украинский законопроект о медицинском каннабисе намного жестче, чем в Европейском Союзе.

В ЕС, по его словам, лекарственные средства, содержащие до 0,3% тетрагидроканабинола, считаются техническим каннабисом, все, что больше – медицинским. Но многие страны Европейского Союза, в том числе Швейцария, уже давно увеличили норму до 0,8%.