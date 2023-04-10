Голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в інтерв’ю українському інформагентству розповів про те, коли в Україні буде дозволено використання препаратів, що містять медичний канабіс, і чому це так актуально.

– Зараз на розгляді в парламенті перебуває новий урядовий законопроєкт. Попередній не пройшов перше читання і був відхилений через популістські спекуляції деяких політичних сил, – сказав Радуцький.

За його словами, опоненти апелювали до того, що медичний канабіс – це наркотик, хоча згідно з резолюцією Організації Об’єднаних Націй, у 1960-х роках канабіс вилучено з переліку наркотичних речовин.

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Народний депутат нагадав, що новий законопроєкт було зареєстровано у ВР після того, як під час опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, більшість українців висловилися за легалізацію медичного канабісу.

Зараз дивляться

– Для підтримки законопроєкту потрібно 226 голосів парламентаріїв. За нашими підрахунками, трохи не вистачає, але зараз профільні міністри проводять бесіди з колегами-депутатами й аргументують важливість ухвалення цієї законодавчої ініціативи для українців, – повідомив Радуцький.

Він висловив упевненість, що здоровий глузд усе ж таки переможе в боротьбі з популізмом: адже сьогодні приблизно 7 млн українців необхідно боротися з ПТСР. За словами народного депутата, в усьому світі одним із найдієвіших способів лікування ПТСР є препарати, що містять медичний канабіс.

Радуцький зазначив, що цих препаратів також потребують люди з онкологічними захворюваннями, яким ухвалення законопроєкту надає право вибору, чим знеболюватися: справжніми наркотиками, як-от морфін або промедол, або ненаркотичним препаратом, який у своєму складі містить медичний канабіс.

– Це гуманно і важливо для людей, які не можуть терпіти болю при онкологічних захворюваннях, епілепсії, – сказав законодавець.

Михайло Радуцький також зазначив, що український законопроєкт про медичний канабіс набагато жорсткіший, ніж у Європейському Союзі.

У ЄС, за його словами, лікарські засоби, що містять до 0,3% тетрагідроканабінолу, вважаються технічним канабісом, усе, що більше – медичним. Але багато країн Європейського Союзу, зокрема Швейцарія, вже давно збільшили норму до 0,8%.