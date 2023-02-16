Вчені Оксфордського університету мають намір почати велике глобальне дослідження, щоб з’ясувати, чи можуть ліки на основі канабісу лікувати людей з психозом або психотичними симптомами.

Наразі каннабідіол (КБД) призначають тільки при деяких станах. Наприклад, у Великій Британії до них відносяться рідкісна важка епілепсія та блювання або нудота, спричинені хіміотерапією.

У міжнародному дослідженні візьмуть участь 35 центрів, переважно в Європі та Північній Америці.

Зараз дивляться

– Каннабідіол – один з найбільш багатообіцяючих нових засобів лікування людей з психозом, — сказав керівник дослідження, професор Оксфордського університету Філіп Манагуа.

За його словами, багато людей з психозом готові спробувати каннабідіол, і попередні дослідження меншого масштабу показали, що він робить благотворний вплив.

CBD є однією з хімічних речовин, що містяться в марихуані, але вона не містить тетрагідроканабінолу (THC), інгредієнта марихуани, який викликає відчуття сп’яніння.

У програмі стратифікації та лікування ранніх психозів (Step) візьмуть участь 1 000 осіб, зокрема особи з клінічно високим ризиком розвитку психозу, люди з першим епізодом психозу та пацієнти з психозом, які не відповіли на традиційне лікування.

У дослідженні буде використано каннабідіол Епідіолекс, схвалений для лікування деяких дітей та дорослих з епілепсією.

За словами вчених, для лікування психозу зазвичай використовуються нейролептики. Але вони можуть мати серйозні побічні ефекти, тому пацієнти часто припиняють їх приймати, або вони не усім допомагають. Ось чому так важливо шукати нові методи лікування важких психічних станів.