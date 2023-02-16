Ученые Оксфордского университета намерены начать крупное глобальное исследование, чтобы выяснить, может ли лекарство на основе каннабиса лечить людей с психозом или психотическими симптомами.

В настоящее время каннабидиол (КБД) назначают только при некоторых состояниях. В Великобритании, например, к ним относятся редкая тяжелая эпилепсия и рвота или тошнота, вызванные химиотерапией.

В международном исследовании примут участие 35 центров, в основном в Европе и Северной Америке.

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— Каннабидиол — одно из самых многообещающих новых средств лечения людей с психозом, — сказал руководитель исследования, профессор Оксфордского университета Филипп Манагуа.

По его словам, многие люди с психозом готовы попробовать каннабидиол, и предыдущие исследования меньшего масштаба показали, что он оказывает благотворное влияние.

КБД является одним из химических веществ, содержащихся в марихуане, но он не содержит тетрагидроканнабинола (ТГК), ингредиента марихуаны, который вызывает чувство опьянения.

В программе стратификации и лечения ранних психозов (Step) примут участие 1 000 человек, в том числе лица с клинически высоким риском развития психоза, люди с первым эпизодом психоза и пациенты с психозом, которые не ответили на традиционное лечение.

В исследовании будет использован каннабидиол Эпидиолекс, одобренный для лечения некоторых детей и взрослых с эпилепсией.

По словам ученых, для лечения психоза обычно используются нейролептики. Но они могут иметь серьезные побочные эффекты, поэтому пациенты часто прекращают их принимать, или они не всем помогают. Вот почему так важно искать новые методы лечения тяжелых психических состояний.