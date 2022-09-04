Легализация каннабиса в США уменьшит доходы фармкомпаний на миллиарды долларов

Исследователи из Калифорнийского политехнического университета и Университета Нью-Мексико узнали от инвесторов фондового рынка, что легализация каннабиса снизит продажи обычных фармацевтических препаратов на миллиарды долларов.

В своем недавнем исследовании экономисты отмечают, что законы США по каннабису обойдутся фармацевтическим фирмам-производителям генериков и торговых марок в миллиарды. Только через 10 дней после события по легализации каннабиса доходность фондового рынка снизилась на 1,5–2%. Последствия годовых продаж от этого сокращения измеряются миллиардами.

Другие исследования показали, что доступ к каннабису уменьшает потребление определенных типов лекарств, таких как опиоиды, или в определенных группах пациентов.

Сейчас смотрят

В отличие от других препаратов, предназначенных для целевого действия и одобренных для конкретных состояний, каннабис более универсален. Он используется для лечения невероятного количества состояний, включая физические симптомы, такие как головные боли и мышечные спазмы, а также психические состояния, такие как депрессия и тревога.

Учитывая, что основным препятствием для многих американцев является стоимость препаратов, каннабис может стать частью решения проблемы.

Текущее исследование делает вывод, что каннабис выступает как новый конкурент на рынках наркотиков.

— Сейчас пациенты, которые употребляют каннабис, и их поставщики имеют мало информации, чтобы направить их к самому эффективному лечению своего состояния, — считает соавтор исследования Сара Стит. — Будущее медицины с каннабисом заключается в понимании распространенности и влияния компонентов растения, кроме ТГК и CBD и определения способов классификации конопли по измерительным характеристикам, которые, как известно, дают специфические эффекты.

В дополнение к своим общим выводам о том, что легализация каннабиса снижает биржевую стоимость публичных фармацевтических фирм, исследование делает вывод, что фармацевтические производители могут извлечь выгоду от инвестирования в рынки каннабиса, а не от лоббирования против них, и что регуляторная политика должна способствовать дальнейшим исследованиям рисков и преимуществ использования каннабиса как в медицинских, так и в рекреационных целях.

Величина негативного влияния легализации каннабиса на доходы фондового рынка от инвестирования в обычные фармацевтические фирмы свидетельствует о том, что каннабис, вероятно, будет постоянным и растущим игроком на фармацевтических рынках по всему миру.