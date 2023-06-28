Выступая перед народными депутатами в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский призвал легализовать в Украине медицинский каннабис, чтобы украинским гражданам не приходилось терпеть боль и травмы войны.

— Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров…

— Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, — подчеркнул Президент.

В 2021 году правительство приняло постановление, которым только несколько веществ на основе каннабиса убрали из списка запрещенных для оборота в Украине.

Стоит напомнить, что препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств.

Эти лекарства облегчают боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и с ВИЧ.

Источник: Громадське