Виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський закликав легалізувати в Україні медичний канабіс, щоб українським громадянам не доводилося терпіти біль і травми війни.

– Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів…

– Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, – наголосив президент.

У 2021 році уряд ухвалив постанову, якою лише кілька речовин на основі канабісу прибрали зі списку заборонених для обігу в Україні.

Варто нагадати, що препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР і тривожних розладів.

Ці ліки полегшують біль важкохворим і паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та із ВІЛ.

Джерело: Громадське