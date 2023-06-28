У Всесвітній доповіді про наркотики 2023 року, яка була опублікована Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, наведені дуже тривожні цифри, що шаленими темпми ростуть щороку.

У 2021 року 5,8% населення світу, або 296 млн осіб, вживали наркотики, що приблизно на 23% більше, ніж десять років тому.

Близько 500 000 людей померли від передозування або з інших причин, пов’язаних зі вживанням наркотиків.

Найбільш широко використовується канабіс – його вживає 3,2% дорослого населення світу.

36 млн жителів планети вживають амфетаміни, 22 млн — кокаїн і 20 млн — синтетичні речовини екстазі.

У доповіді зазначається, що у 2021 році 39,5 млн осіб страждали від наркоманії. Проте лише кожний п’ятий із них отримав наркологічну допомогу.

Смертність, пов’язана з наркотиками, зростає неймовірними темпами: у 2019 році фіксувалося 500 000 випадків, що на 17,5% більше, ніж десять років тому, у 2009 році.

Серед причин летальних випадків майже половина пов’язана із захворюваннями печінки, спричиненими наркотиками, а чверть — з передозуванням.

Більшу частину смертей викликало вживання опіоїдів, які є особливо шкідливим типом наркотиків.

Викликає занепокоєння і тенденція до зростання кількості людей, які вживають наркотики ін’єкційно: у 2021 році їх уже було 13,2 млн.

До наркотиків активно долучається молодь і підлітки. У доповіді зазначено, що 13,5 млн, підлітків віком 15–16 років у всьому світі вживали канабіс.

Це показник вищий, ніж серед дорослих!

Згідно з доповіддю, у цій віковій категорії спостерігаються також вищі показники, ніж у дорослих, вживання нових психоактивних речовин.

Ця статистика вимагає від світу якихось дієвих заходів, щоб врятувати майбутнє.

Джерело: Медправда