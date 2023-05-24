50-річний німець, ім’я якого не називають, зараз перебуває в італійській лікарні в Гроссето. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Італійські ЗМІ повідомляють, що чоловік звернувся до лікарів на початку цього місяця. Його госпіталізували, але через тиждень йому стало зовсім погано.

Чоловік і його дружина нібито провели шалену ніч кохання у своїй квартирі в Кастель-дель-П’яно. Вони займалися сексом протягом приблизно 24 годин. Обидва перед цим секс-марафоном прийняли екстазі.

Допитливі папараці з’ясували, що в чоловіка септичний шок, який спричинив некроз статевого члена і мошонки. Це може загрожувати ампутацією пеніса. Про стан дружини нічого не повідомляють.

Наразі пацієнт лежить у відділенні інтенсивної терапії, проте прогноз не розголошують, не називають і імен пари.