Невелика кількість людей страждає від виснажливого стану, званого стійким розладом генітального збудження (PGAD), що викликає спонтанні оргазми незалежно від сексуальної стимуляції.

Справжнє число тих, хто страждає на PGAD, невідоме, оскільки люди, які живуть із цим захворюванням, з почуття сорому приховують свій стан. Дослідники кажуть, що це різною мірою може зачіпати 1% населення світу.

Ось конкретні приклади. Американка Кара Анайя-Карліс, у якої було діагностовано PGAD, одного разу сказала, що пережила понад 180 оргазмів лише за дві години. Стан підвищеного сексуального збудження може тривати в неї до шести годин на день.

А уродженець штату Вісконсін у США Дейл Декер відчував на день близько 100 оргазмів, жоден з яких, за його словами, не був приємним. Декер каже, що цей стан виник 2012 року після травми спини, яка призвела до пошкодження тазового нерва.

