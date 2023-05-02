Невелика кількість людей страждає від виснажливого стану, званого стійким розладом генітального збудження (PGAD), що викликає спонтанні оргазми незалежно від сексуальної стимуляції.

Справжнє число тих, хто страждає на PGAD, невідоме, оскільки люди, які живуть із цим захворюванням, з почуття сорому приховують свій стан. Дослідники кажуть, що це різною мірою може зачіпати 1% населення світу.

Ось конкретні приклади. Американка Кара Анайя-Карліс, у якої було діагностовано PGAD, одного разу сказала, що пережила понад 180 оргазмів лише за дві години. Стан підвищеного сексуального збудження може тривати в неї до шести годин на день.

А уродженець штату Вісконсін у США Дейл Декер відчував на день близько 100 оргазмів, жоден з яких, за його словами, не був приємним. Декер каже, що цей стан виник 2012 року після травми спини, яка призвела до пошкодження тазового нерва.

The cruel reality of living with ‘spontaneous orgasm syndrome’ https://t.co/5v6VTaVuKd via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 2, 2023

За словами вчених, точна причина PGAD досі невідома, хоча були деякі повідомлення, які припускають, що причиною може бути препарат для лікування симптомів хвороби Паркінсона — разагілін.

Інше дослідження показало, що цей стан може бути спричинений кістами Тарлова – заповненими рідиною мішечками, що виникають унаслідок травми в нижній частині хребта на так званому корінці крижового нерва.

Ці нерви отримують електричні сигнали від мозку і передають ці інструкції сечовому міхуру, товстій кишці та геніталіям.

У дослідженні 2012 року використовувалися результати МРТ, щоб показати, що понад 66% жінок, у яких проявлялися симптоми PGAD, також мали кісту Тарлова.

Люди, які страждають на PGAD, живуть у стані постійного збудження, яке може спричинити неприємний набряк статевих органів, пульсацію, печіння та свербіж.

Оскільки фізичні відчуття збудження виникають без пов’язаного з ними сексуального задоволення, люди, які живуть із постійним розладом генітального збудження, часто відчувають розрив між тим, що відбувається з їхнім тілом і розумом.

Лікування PGAD варіюється в кожному конкретному випадку. Досить непоганий ефект показала фізіотерапія, спрямована на зміцнення тазового дна, а також сеанси зі спеціально підготовленим сексопатологом.