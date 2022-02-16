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Це бомба сповільненої дії. Чому не варто симулювати оргазм

16 Лютого 2022, 16:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
оргазм
Джерело: Depositphotos

Чи варто симулювати оргазм під час сексу? Деякі жінки переконані, що так, мовляв, це допоможе врятувати стосунки.

Однак сексолог, психотерапевт, автор книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова вважає, що цього не варто робити. Свою позицію вона обґрунтувала під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я.

– Симулювати не варто. По-перше, ти недоотримуєш задоволення. По-друге, ти обманюєш чоловіка. По-третє, ти не даєш змоги покращити секс, – зазначає Оксана Єфремова.

За її словами, такий обман може стати бомбою сповільненої дії.

– Всередині накопичується незадоволення. Жінка роздумує: “Чому я сама можу, подружки кажуть, що можуть, а ти (чоловік, – Ред.) не можеш щось зробити для досягнення оргазму”, – ділиться сексолог.

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Це невигідно для стосунків у довготривалій перспективі, підсумовує фахівець.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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