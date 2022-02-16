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Это бомба замедленного действия. Почему не стоит симулировать оргазм

16 февраля 2022, 16:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
оргазм
Источник: Depositphotos

Стоит ли симулировать оргазм во время секса? Некоторые женщины убеждены, что да, мол, это поможет спасти отношения.

Однако сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история о… Оксана Ефремова считает, что этого не стоит делать. Свою позицию она обосновала во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье.

– Симулировать не стоит. Во-первых, ты недополучаешь удовольствие. Во-вторых, ты обманываешь мужчину. В-третьих, ты не позволяешь улучшить секс, — отмечает Оксана Ефремова.

По ее словам, такой обман может оказаться бомбой замедленного действия.

— Внутри накапливается недовольство. Женщина размышляет: “Почему я сама могу, подружки говорят, что могут, а ты (мужчина, — Ред.) не можешь что-нибудь сделать для достижения оргазма”, — делится сексолог.

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Это невыгодно для отношений в долгосрочной перспективе, подводит итог специалист.

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Советы , поради лікаря , Секс
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