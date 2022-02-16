Что привлекает мужчин во время секса – ответ сексолога

Многих женщин беспокоит вопрос – что привлекает мужчин во время секса: раскрепощенность, владение разнообразными техниками или определенная модель поведения.

Ответ озвучила во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история… Оксана Ефремова.

— Мужчин привлекает, когда женщина наслаждается сексом, в том числе с ним. Когда она наслаждается собой, своим телом, сексуальностью, любой практикой, которая ей нравится, – говорит Оксана Ефремова.

По ее словам, женщина может быть техничной, как робот. Однако если это не вызывает у нее кайфа и удовольствия, это и будет секс с роботом. И это сразу заметно.

— Что угодно, что ты делаешь себе в кайф, это будет заводить. Если же много комплексов, страхов, то это также отразится на качестве секса, — продолжает сексолог.

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Поэтому важно наслаждаться собой во время секса, тогда появится раскрепощенность, будет готовность экспериментировать, что положительно повлияет на сексуальную жизнь пары.