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Секс

Снимает стресс и улучшает память – почему полезно регулярно заниматься сексом

14 февраля 2022, 19:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
секс,
Источник: Depositphotos

Активная сексуальная жизнь позитивно влияет на здоровье человека.

О пользе рассказала семейный врач Анна Серова.

Чем полезен секс:

  • нормализует артериальное давление;
  • помогает сжечь лишние калории;
  • укрепляет мышцы, в частности тазового дна;
  • снижает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и гипертонии;
  • повышает либидо;
  • уменьшает уровень стресса и тревоги;
  • является профилактикой простатита у мужчин.
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– Люди с активной сексуальной жизнью обычно эффективнее занимаются спортом и имеют лучшее пищевое поведение, чем те, кто менее сексуально активен, – объясняет Анна Серова.

Необычное преимущество, однако сексуальная активность может обеспечить полное или частичное избавление от мигрени и кластерных головных болей.

 

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Публикация от Лікар Анна Сєрова (@dr_annasierova)

Люди в возрасте 50-90 лет, которые остаются сексуально активными, обладают лучшей памятью.

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Кроме того, ласки позволяют дольше оставаться молодым и привлекательным.

Теги
Советы , поради лікаря , Секс
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