Активная сексуальная жизнь позитивно влияет на здоровье человека.

О пользе рассказала семейный врач Анна Серова.

Чем полезен секс:

нормализует артериальное давление;

помогает сжечь лишние калории;

укрепляет мышцы, в частности тазового дна;

снижает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и гипертонии;

повышает либидо;

уменьшает уровень стресса и тревоги;

является профилактикой простатита у мужчин.

– Люди с активной сексуальной жизнью обычно эффективнее занимаются спортом и имеют лучшее пищевое поведение, чем те, кто менее сексуально активен, – объясняет Анна Серова.

Необычное преимущество, однако сексуальная активность может обеспечить полное или частичное избавление от мигрени и кластерных головных болей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лікар Анна Сєрова (@dr_annasierova)

Люди в возрасте 50-90 лет, которые остаются сексуально активными, обладают лучшей памятью.

Кроме того, ласки позволяют дольше оставаться молодым и привлекательным.