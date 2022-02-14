Активная сексуальная жизнь позитивно влияет на здоровье человека.
О пользе рассказала семейный врач Анна Серова.
Чем полезен секс:
- нормализует артериальное давление;
- помогает сжечь лишние калории;
- укрепляет мышцы, в частности тазового дна;
- снижает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и гипертонии;
- повышает либидо;
- уменьшает уровень стресса и тревоги;
- является профилактикой простатита у мужчин.
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– Люди с активной сексуальной жизнью обычно эффективнее занимаются спортом и имеют лучшее пищевое поведение, чем те, кто менее сексуально активен, – объясняет Анна Серова.
Необычное преимущество, однако сексуальная активность может обеспечить полное или частичное избавление от мигрени и кластерных головных болей.
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Люди в возрасте 50-90 лет, которые остаются сексуально активными, обладают лучшей памятью.
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Кроме того, ласки позволяют дольше оставаться молодым и привлекательным.