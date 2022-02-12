Близится День влюбленных, и как мужчины, так и женщины раздумывают над презентом для своей второй половинки. При этом некоторым хочется выбрать что-то погорячее — то, что поможет разжечь страсть и разнообразить сексуальную жизнь.

Какой секс-подарок можно подарить партнеру на День влюбленных, Фактам ICTV рассказала сексолог Александра Ручинская.

— При выборе подарка важно помнить, что женщину, в первую очередь, порадует наличие материального подарка (например, украшения, духи, гаджеты), а у мужчин вызывают радость те презенты, которые дарят эмоцию. Поэтому, если женщина сможет создать такой сюрприз, который вызовет у мужчины приятную эмоцию, то для него это будет лучшим подарком, — говорит Александра Ручинская.

По ее словам, материальный подарок мужчине (например, запонки, галстук, парфюм, бумажник) вызовет куда меньше эмоций, чем, к примеру, эротический танец, особенно если женщина к этому заранее готовилась, изучала движения, подбирала образ. И здесь очень важно уточнить, что в данном случае речь идет о так называемых настоящих мужчинах, которые все, что им нужно, могут сами себе купить, а не ждать от женщин.

Но если мужчина альфонс или “пополамщик”, который не хочет брать полную финансовую ответственность за отношения, а предпочитает делить бюджет 50/50, то данная информация к ним не особо относится, так как одного танца им будет мало, и большинство из них, скорее всего, будут ожидать материального подарка. Такие мужчины, как правило, сами и позаботятся о том, чтобы женщина подарила то, что им нужно.

— Бывают разные типы мужчин и женщин, разные типы отношений. Мои рекомендации в большей степени подойдут тем парам, которые стремятся строить здоровые отношения, — добавляет сексолог.

Топ-3 универсальных подарка на День влюбленных

Эротический массаж

Это то, что могут подарить мужчина и женщина друг другу. Это может быть массаж руками или же всем телом (боди-массаж).

— Также можно добавить в данный “репертуар” массаж половых органов, а именно – йони массаж (для женщин) и массаж лингама (для мужчин). С помощью такого массажа можно разнообразить сексуальную жизнь и одновременно дать друг другу почувствовать новый спектр удовольствий, который во время обычного или орального секса недостижим, — рассказывает сексолог.

При этом важное составляющее эротического массажа — это масло. Сексолог рекомендует использовать натуральное кокосовое масло – оно и пахнет приятно, и выстирывается легко.

Заранее нужно создать подходящую атмосферу, например, погасить свет, зажечь свечи, включить приятную музыку. И помните, что такой массаж не требует спешки. Все техники должны выполняться размеренно и нежно.

Настольная игра для взрослых

Сейчас появились различные игры для пар с заданиями и миссиями сексуального характера. Например, игры Постельные дела, Сексополия, Эродит, которые вы легко можете найти и купить в интернете.

Таким образом можно интересно провести вечер Дня Святого Валентина.

Книга о сексе

Можно позаботиться о сексуальном образовании друг друга и подарить книги с разными иллюстрациями, позами и рекомендациями, которые помогут внести свежие идеи в интимную жизнь.

— Это может быть как Камасутра, так и другие книги эротического плана, — делится Александра Ручинская.

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Что подарить мужчине

Свои эротические фото

Женщина может сделать фотосессию в белье и периодически высылать фото своему мужчине, таким образом подогревая интерес.

Свою карту эрогенных зон

— С помощью одного фото можно сделать карту эрогенных зон, где женщина обозначит свои самые чувствительные места и напротив распишет, какие ласки она предпочитает (поглаживание, покусывание, поцелуи, ласки языком). Это поможет разнообразить и продлить прелюдию, — продолжает сексолог.

Сундучок сексуальных фантазий (по типу печенье с предсказаниями, только сексуального плана)

На каждом листочке женщина может написать различные виды ласк, например, французский поцелуй, ласки шеи, груди (сосков), минет, массаж ягодиц, ласкать низ живота языком.

Мужчина может их вытягивать и получать такие интимные подарки. И если все делать с душой, то это подарит партнеру незабываемые эмоции, говорит эксперт.

Ролевая игра

У мужчин есть стремление к новизне. И чтобы удовлетворить его, женщина может создать себе разные образы – купить одежду, парик, украшения.

— Иногда быть блондинкой, иногда — брюнеткой за счет париков. Иногда святой, белой и пушистой (образ ангела), а иногда женщиной-вамп. Таким образом у мужчины будет ощущение, что он имеет секс с разными женщинами, при этом не изменяя своей партнерше, — советует Александра Ручинская.

Что подарить женщине

Романтическая атмосфера

Выбирая подарок для женщины, важно помнить, что большинство из них мечтают о романтике, поэтому такая атмосфера в спальне с цветами, лепестками роз на постели, свечами, приятной музыкой, шампанским, клубникой и шоколадом будет всегда уместна.

— Можно купить красивую ночную лампу в спальню (к примеру, в форме сердца) с красным светом, с помощью которой будет создаваться романтическая атмосфера, — говорит сексолог.

Секс-игрушка

Можно подарить женщине секс-игрушку.

— Например, бывают вибраторы-бабочки для клитора. Если женщина любит доминацию, можно купить ей наручники или плеть, — рекомендует Александра Ручинская.

Маленькая мечта

Поинтересоваться, о чем мечтает женщина, и по возможности осуществить ее мечту (например, она мечтает полетать на воздушном шаре).

Как уже говорилось, женщины любят материальные подарки. И зачастую они говорят о том, чего хотят, или намекают на это. Поэтому мужчине нужно лишь поинтересоваться у нее или ее родственников, друзей, и узнать, чего хочет его возлюбленная.

Таким образом получится на 100% угадать с подарком, пусть даже и не сексуального характера, а с банальными украшениями, вещами, парфюмами. Но это будет то, чего женщина давно хотела. Так мужчина исполнит маленькую мечту женщины, а она отплатит ему благодарностью и любовью.

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