Черное или белое? С кружевом или без каких-либо украшений? Женщины ломают голову, какое белье возбуждает мужчин.

Психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова говорит, что мужчины делятся на два лагеря.

— Те, кому нравится белое белье и все нюдовые оттенки. Это означает, что они любят нежный секс, прикосновения и ласки. Здесь девушки могут дополнить свой образ фатином и перьями. Мужчины, которым нравится быстрый и страстный секс, хотят видеть свою партнершу в черном или красном белье. И лишними не будут аксессуары. Например, колготки в сетку, красная помада, чокеры, плеть, — комментирует Наталья Ежова.

По ее словам, нижнее белье — важная часть гардероба каждой девушки.

— Ему необходимо уделять не меньше внимания, чем выбору платья и туфель. Оно ведь делает девушку сексуальной и привлекательной, — дополняет сексолог.

При выборе белья можно посоветоваться с партнером, прислав ему фото нескольких вариантов.

Но главным критерием все-таки должны быть собственные предпочтения и то, как она в ней чувствует себя.

— Выберите белье, в котором будете чувствовать себя желанной. И без разницы какого цвета, — комментирует специалист.

Здесь главное — излучаемая энергетика, умение заинтересовать и соблазнить партнера, подводит итог она.