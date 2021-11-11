Многие женщины ошибочно считают, что для хорошего секса им нужен мужчина с большим “достоинством”. При этом они забывают о том, что есть ряд других важных критериев, в частности отношения между парой, эмоциональная близость, умение говорить и договариваться, взаимоуважение, способность понимать потребности партнера и желание удовлетворять их.

Также нужно помнить о собственных параметрах, а именно о глубине влагалища. Среднестатистический показатель глубины вагины женщины — от 7 до 12 см. Чтобы секс был комфортным, приятным и не доставлял никаких болезненных ощущений, половой пенис не должен быть сверхкрупных размеров.

Откуда же взялись стереотипы, что для хорошего секса нужен большой член, Фактам ICTV рассказала сексолог и психолог Анастасия Билозор.

— Точно так же, как и для мужчин, значительная длина полового члена важна для некоторых женщин. Это повод похвастаться перед подругами, самоутвердиться. Также существуют стереотипы, что если у мужчины большой член, то он успешен и хорош в сексе. Но это никак не взаимосвязано. Кроме того, если член слишком большой, женщина будет ощущать болезненные ощущения и дискомфорт, — объясняет Анастасия Билозор.

При поиске спутника жизни специалист рекомендует не гнаться за “большими размерами”, а искать мужчину со схожими взглядами, жизненной позицией, с который будет комфортно общаться и строить отношения.

— За членом гоняться не нужно. Отношения мы всегда хотим построить с адекватным человеком, который будет к нам уважительно относиться. Получить удовольствие от секса можно и с мужчиной со средним размером члена, просто не побояться ему сказать о том, что и как сделать. Для этого не всегда используют член, есть еще пальцы, язык, — добавляет сексолог.

А чтобы получать больше удовольствия от секса, нужно работать над тонусом мышц влагалища, например, с помощью гимнастики.

— Достаточно делать три базовых упражнения Кегеля. Тогда женщина сможет сжать мышцы влагалища и получит больше удовольствия от секса, чем когда ее мышцы не будут натренированы, — говорит Анастасия Билозор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

В целом, как отмечает специалист, секс — это об удовольствии и об общении между партнерами, а не о стереотипах.