Существует немало стереотипов касательно размера полового члена и того, можно ли заранее определить, обладает ли мужчина достоинством внушительно размера. Есть информация, что нужно смотреть на размер ноги, ладони, что длинна зависит от размера и формы носа, толщины шеи, растительности на теле.

Психолог и сексолог Анастасия Билозор рассказала, стоит ли обращать внимание на такие внешние признаки.

— Это все миф. Размер полового члена не зависит ни от размера ноги или ладони, ни от формы носа или толщины шеи, ни от расстояния от большого пальца до указательного. Это всегда лотерея. Угадать по каким-то внешним признакам, какого размера будет половой член у партнера, невозможно, — говорит Анастасия Билозор.

Многие женщины связывают размер пениса с внешними признаками, которые свидетельствуют о большом количестве тестостерона. Но это тоже не гарантия.

— У мужчин с повышенным уровнем более волосатая грудь, руки, ноги, гуще борода. Но это все равно не влияет на размер достоинства. Тестостерон влияет только на сексуальную активность — на то, как часто мужчина хочет и может заниматься сексом, — добавляет сексолог.

Существует мнение, что обладатели большого пениса ведут себя более уверенно в компании других людей, с женщинами, всеми возможными способами доминируют и показывают свое превосходство.

— Понты к размеру члена тоже никакого отношения не имеют. Грудь колесом, хвост павлином… Это может быть признаком нарциссизма. Или же есть травматика, и это просто защитный механизм психики. А иногда может быть признаком того, что все наоборот. Есть категория людей, которым нужно, чтобы все было большое: большая машина, большой дом, большая грудь у его девушки. Это все нужно, чтобы компенсировать нечто недостающее, — объясняет Анастасия Билозор.

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А вот чему стоит доверять, так это статистике размеров полового члена по национальностям. Есть немало исследований по этому поводу

— Если посмотреть на людей определенных национальностей, то здесь могут быть какие-то закономерности. Например, представители азиатских стран сами по себе невысокие и не такие крупные. Из-за этого половой член у них тоже невелик. Если взять карту и идти из Азии в Европу, то фиксируется постепенное увеличение пениса, — добавляет сексолог.

Но, по ее словам, это усредненный вариант. Бывают исключения из правил в каждой стране и в каждой национальности.