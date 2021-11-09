Ношение обуви на каблуке позитивно отображается на сексуальной жизни женщины. И дело не только в том, что таким образом она чаще привлекает взгляды мужчин.

Китайские ученые провели исследование и установили, что ношение туфель благоприятно влияет на мышцы тазового дна, из-за чего женщина получает больше удовольствия во время секса и может чаще достигать оргазма.

Специалисты из Университета Фудань в Шанхае опросили 1 263 женщины.

Во время исследования ученые установили, что такая обувь способна стимулировать мышцы тазового дна. Но речь идет только о двухдюймовых каблуках (5 см). Именно они способны наклонять таз женщины настолько, чтобы мышцы постоянно сокращались.

При этом туфли на плоской подошве или очень высокие каблуки не дают таких же преимуществ.

Наибольшая взаимосвязь установлена у тех, кто носит такую обувь не меньше восьми часов в день.

Каблуки такой высоты позитивно влияют и на другие органы мочеполовой системы и могут снизить риск проблем с мочеиспусканием.

Источник: The Times