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Секс

Цей розмір точно має значення! Що допоможе жінкам частіше досягати оргазму

9 Листопада 2021, 16:14 Людмила Грубнік
каблук
Джерело: Pixabay

Носіння взуття на підборах позитивно впливає на сексуальне життя жінки. І не лише тому, що так вона частіше привертає погляди чоловіків.

Китайські науковці провели дослідження та встановили, що носіння туфель сприятливо впливає на м’язи тазового дна, через що жінка отримує більше задоволення під час сексу та може частіше досягати оргазму.

Фахівці з Університету Фудань у Шанхаї опитали 1 263 жінки.

Під час дослідження науковці встановили, що таке взуття здатне стимулювати м’язи тазового дна. Але йдеться лише про дводюймові підбори (5 см). Саме вони здатні нахиляти таз жінки настільки, щоб м’язи постійно скорочувалися.

Водночас туфлі на плоскій підошві або дуже високі підбори не надають таких переваг.

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Найбільший взаємозв’язок встановлений у тих, хто носить таке взуття не менше восьми годин на день.

Підбори такої висоти позитивно впливають і на інші органи сечостатевої системи й можуть знизити ризик проблем із сечовипусканням.

Джерело: The Times

Теги
Дослідження , Секс
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