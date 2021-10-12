Цистит після сексу. Деякі жінки зіштовхувалися з такою проблемою зі здоров’ям після статевого акту і знають, наскільки вона неприємна.

Лікар-гінеколог Наталія Сіліна розповіла, про причини такого захворювання і як його лікувати.

– Його ще називають посткоїтальним циститом. Це бактеріальна інфекція нижніх сечовивідних шляхів через 24-48 годин після статевого контакту. До речі, мануальна мастурбація і соло-секс теж можуть активувати цей вид циститу, – каже Наталя Сіліна.

Спеціаліст назвала найбільш поширені симптоми:

часті позиви до сечовипускання;

збільшення кількості походів до туалету та сечовипускання – понад сім разів вдень та понад два рази вночі;

біль у зоні над лобком і відчуття тиску;

пекучий біль під час сечовипускання;

мляве сечовипускання, іноді з неприємним запахом;

сечовипускання з домішками крові.

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Існують різні фактори такого виду циститу.

– Сексуальний дебют та активне сексуальне життя надалі у певного відсотка жінок запускає запалення уретри і сечового міхура. Однак посткоїтальний цистит може проявитися і після пологів і з приходом менопаузи. А іноді це симптом гормональних порушень у жінок, – продовжує Наталія Сіліна.

Як зазначає експерт, на 70-80% розвиток циститу пов’язаний з анатомічними особливостями уретри. Також його може спровокувати ожиріння, цукровий діабет.

View this post on Instagram Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Лікування посткоїтального циститу: