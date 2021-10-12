Цистит після сексу. Деякі жінки зіштовхувалися з такою проблемою зі здоров’ям після статевого акту і знають, наскільки вона неприємна.
Лікар-гінеколог Наталія Сіліна розповіла, про причини такого захворювання і як його лікувати.
– Його ще називають посткоїтальним циститом. Це бактеріальна інфекція нижніх сечовивідних шляхів через 24-48 годин після статевого контакту. До речі, мануальна мастурбація і соло-секс теж можуть активувати цей вид циститу, – каже Наталя Сіліна.
Спеціаліст назвала найбільш поширені симптоми:
- часті позиви до сечовипускання;
- збільшення кількості походів до туалету та сечовипускання – понад сім разів вдень та понад два рази вночі;
- біль у зоні над лобком і відчуття тиску;
- пекучий біль під час сечовипускання;
- мляве сечовипускання, іноді з неприємним запахом;
- сечовипускання з домішками крові.
Існують різні фактори такого виду циститу.
– Сексуальний дебют та активне сексуальне життя надалі у певного відсотка жінок запускає запалення уретри і сечового міхура. Однак посткоїтальний цистит може проявитися і після пологів і з приходом менопаузи. А іноді це симптом гормональних порушень у жінок, – продовжує Наталія Сіліна.
Як зазначає експерт, на 70-80% розвиток циститу пов’язаний з анатомічними особливостями уретри. Також його може спровокувати ожиріння, цукровий діабет.
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Лікування посткоїтального циститу:
- дотримання правил особистої гігієни;
- ходити до туалету та випивати один стакан води після сексуального контакту;
- зменшення факторів ризику;
- нормалізація гормонального фону;
- усунення запорів і бактерій в сечі;
- введення гіалуронової кислоти;
- плазмотерапія.