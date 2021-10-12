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Секс

Цистит після сексу: причини та як лікувати

12 Жовтня 2021, 19:06 Людмила Грубнік
Цистит після сексу: причини та як лікувати
Джерело: Pixabay

Цистит після сексу. Деякі жінки зіштовхувалися з такою проблемою зі здоров’ям після статевого акту і знають, наскільки вона неприємна.

Лікар-гінеколог Наталія Сіліна розповіла, про причини такого захворювання і як його лікувати.

– Його ще називають посткоїтальним циститом. Це бактеріальна інфекція нижніх сечовивідних шляхів через 24-48 годин після статевого контакту. До речі, мануальна мастурбація і соло-секс теж можуть активувати цей вид циститу, – каже Наталя Сіліна.

Спеціаліст назвала найбільш поширені симптоми:

  • часті позиви до сечовипускання;
  • збільшення кількості походів до туалету та сечовипускання – понад сім разів вдень та понад два рази вночі;
  • біль у зоні над лобком і відчуття тиску;
  • пекучий біль під час сечовипускання;
  • мляве сечовипускання, іноді з неприємним запахом;
  • сечовипускання з домішками крові.
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Існують різні фактори такого виду циститу.

– Сексуальний дебют та активне сексуальне життя надалі у певного відсотка жінок запускає запалення уретри і сечового міхура. Однак посткоїтальний цистит може проявитися і після пологів і з приходом менопаузи. А іноді це симптом гормональних порушень у жінок, – продовжує Наталія Сіліна.

Як зазначає експерт, на 70-80% розвиток циститу пов’язаний з анатомічними особливостями уретри. Також його може спровокувати ожиріння, цукровий діабет.

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Лікування посткоїтального циститу:

  • дотримання правил особистої гігієни;
  • ходити до туалету та випивати один стакан води після сексуального контакту;
  • зменшення факторів ризику;
  • нормалізація гормонального фону;
  • усунення запорів і бактерій в сечі;
  • введення гіалуронової кислоти;
  • плазмотерапія.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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