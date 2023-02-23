Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.
Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.
Факти ICTV підготували рецепт глазурі з маршмелоу для вашої ідеальної паски.
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Як приготувати глазур з маршмелоу на Великдень 2023
Що знадобиться:
- Зефір маршмелоу – 200 грамів.
- Рослинна олія – 2 столові ложки.
- Лимонний сік – 2 столові ложки.
- Цукрова пудра – 150-200 грамів.
Загальний час приготування глазурі з маршмелоу – 30-40 хвилин.
Глазур з маршмелоу для паски – процес приготування
- Викладаємо 200 маршмелоу, дві столові ложки рослинної олії та дві столові ложки лимонного соку в посуд, який не боїться вогню, і ставимо на водяну баню. Вогонь повинен бути слабким, щоб зефір не прилип до посуду.
- Після того як зефір розтане, додаємо 150 грамів цукрової пудри і все добре перемішуємо.
- Якщо маса буде надто густа, додайте 1 столову ложку лимонного соку.
- Поки глазур із маршмелоу ще гаряча, наносимо її на паски та посипаємо прикрасами.
- Для кольору в глазур можна додати харчовий барвник.
От і все! Ідеальна глазур для паски на Великдень 2023 готова!
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