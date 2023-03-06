Якщо ви ще не вирішили, яку паску готуватиме на Великдень 2023, пропонуємо скористатися рецептом смачної паски від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Як приготувати смачну паску на Великдень за рецептом Євгена Клопотенка, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Що знадобиться для паски

Інгредієнти:

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дріжджі (не сухі) – 25 гр;

борошно – 700 гр;

тепле молоко – 200 мл;

цукор – 1 ст. л;

апельсинова цедра;

яйце – 1 шт;

сметана – 1 ст. л.;

розтоплене вершкове масло – 140 гр;

цукати;

коньяк на ваш смак.

А щоб прикрасити паску, готуватимемо швейцарську меренгу. Для неї вам знадобиться:

цукор – 120 гр;

яйця – 3 шт;

гострі спеції (паприка).

Спосіб приготування

Дріжджі залити теплим молоком і додати цукор. Все добре перемішати й залишити опару на годину, поки не з’явиться пінка. До опари додаємо апельсинову цедру, жовток, сметану, масло, борошно та трохи коньяку. Тісто накрити рушником і залишити на 40 хв. До тіста додати цукати та усе добре вимісити. Тепер викладаємо все у форму (змащувати її не потрібно), накриваємо рушником і залишаємо ще на 40 хв. Духовку розігріти до 180°C і випікати паску 40 хв.

Щоби приготувати швейцарську меренгу, потрібно поставити суміш білка та цукру на водяну баню та добряче збивати. Коли білок почне перетворюватися на густу та білу піну, припиняємо збивати.

Коли усе буде готово, змащуємо меренгою паску та посипаємо паприкою.