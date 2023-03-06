Если вы еще не решили, какую паску будет готовить на Пасху 2023, предлагаем воспользоваться рецептом вкусной паски от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Как приготовить вкусную паску по рецепту Евгения Клопотенко, читайте в материале Факты ICTV.
Что понадобится для паски
Ингредиенты:
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- дрожжи ( не сухие) — 25 гр;
- мука — 700 гр;
- теплое молоко — 200 мл;
- сахар — 1 ст. л;
- апельсиновая цедра;
- яйцо — 1 шт;
- сметана — 1 ст. л;
- растопленное сливочное масло — 140 гр;
- цукаты;
- коньяк на ваш вкус.
Чтобы украсить паску, будем готовить швейцарскую меренгу. Для нее вам понадобится:
- сахар — 120 гр;
- яйца — 3 шт;
- острые специи (паприка).
Способ приготовления
- Дрожжи залить теплым молоком и добавить сахар.
- Все хорошо перемешать и оставить опару на час, пока не появится пенка.
- К опаре добавляем апельсиновую цедру, желток, сметану, масло, муку и немного коньяка.
- Тесто накрыть полотенцем и оставить на 40 мин.
- К тесту добавить цукаты и все хорошо вымесить.
- Теперь выкладываем все в форму (смазывать ее не нужно), накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 мин.
- Духовку разогреть до 180°C и выпекать Пасху 40 мин.
Чтобы приготовить швейцарскую меренгу, нужно поставить смесь белка и сахара на водяную баню и хорошенько взбивать. Когда белок начнет превращаться в густую и белую пену, прекращаем взбивать.
Когда все будет готово, смазываем меренгой паску и посыпаем паприкой.
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