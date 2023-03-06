Если вы еще не решили, какую паску будет готовить на Пасху 2023, предлагаем воспользоваться рецептом вкусной паски от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как приготовить вкусную паску по рецепту Евгения Клопотенко, читайте в материале Факты ICTV.

Что понадобится для паски

Ингредиенты:

Сейчас смотрят

дрожжи ( не сухие) — 25 гр;

мука — 700 гр;

теплое молоко — 200 мл;

сахар — 1 ст. л;

апельсиновая цедра;

яйцо — 1 шт;

сметана — 1 ст. л;

растопленное сливочное масло — 140 гр;

цукаты;

коньяк на ваш вкус.

Чтобы украсить паску, будем готовить швейцарскую меренгу. Для нее вам понадобится:

сахар — 120 гр;

яйца — 3 шт;

острые специи (паприка).

Способ приготовления

Дрожжи залить теплым молоком и добавить сахар. Все хорошо перемешать и оставить опару на час, пока не появится пенка. К опаре добавляем апельсиновую цедру, желток, сметану, масло, муку и немного коньяка. Тесто накрыть полотенцем и оставить на 40 мин. К тесту добавить цукаты и все хорошо вымесить. Теперь выкладываем все в форму (смазывать ее не нужно), накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 мин. Духовку разогреть до 180°C и выпекать Пасху 40 мин.

Чтобы приготовить швейцарскую меренгу, нужно поставить смесь белка и сахара на водяную баню и хорошенько взбивать. Когда белок начнет превращаться в густую и белую пену, прекращаем взбивать.

Когда все будет готово, смазываем меренгой паску и посыпаем паприкой.