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Еда

Паска на дрожжах — вкусный рецепт от Евгения Клопотенка

6 марта 2023, 12:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Паска, Великдень 2023
Источник: Depositphotos

Если вы еще не решили, какую паску будет готовить на Пасху 2023, предлагаем воспользоваться рецептом вкусной паски от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как приготовить вкусную паску по рецепту Евгения Клопотенко, читайте в материале Факты ICTV.

Что понадобится для паски

Ингредиенты: 

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  • дрожжи ( не сухие) — 25 гр;
  • мука — 700 гр;
  • теплое молоко — 200 мл;
  • сахар — 1 ст. л;
  • апельсиновая цедра;
  • яйцо — 1 шт;
  • сметана — 1 ст. л;
  • растопленное сливочное масло — 140 гр;
  • цукаты;
  • коньяк на ваш вкус.

Чтобы украсить паску, будем готовить швейцарскую меренгу. Для нее вам понадобится:

  • сахар — 120 гр;
  • яйца — 3 шт;
  • острые специи (паприка).

Способ приготовления

  1. Дрожжи залить теплым молоком и добавить сахар.
  2. Все хорошо перемешать и оставить опару на час, пока не появится пенка.
  3. К опаре добавляем апельсиновую цедру, желток, сметану, масло, муку и немного коньяка.
  4. Тесто накрыть полотенцем и оставить на 40 мин.
  5. К тесту добавить цукаты и все хорошо вымесить.
  6. Теперь выкладываем все в форму (смазывать ее не нужно), накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 мин.
  7. Духовку разогреть до 180°C и выпекать Пасху 40 мин.

Чтобы приготовить швейцарскую меренгу, нужно поставить смесь белка и сахара на водяную баню и хорошенько взбивать. Когда белок начнет превращаться в густую и белую пену, прекращаем взбивать.

Когда все будет готово, смазываем меренгой паску и посыпаем паприкой.

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Теги
Пасха Кулінарні рецепти Рецепти Праздник
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