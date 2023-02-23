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Как приготовить глазурь из маршмэллоу для паски — рецепт

23 февраля 2023, 14:32
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паски, Великдень, рецепт
Источник: Depositphotos

Глазурь из маршмэллоу идеально подходит для украшения паски. Такая глазурь не трескается и не осыпается, когда режешь паску.

Кроме того, глазурь из маршмэллоу идеально скрывает недостатки или неровности на выпечке, а процесс приготовления не отнимает много времени.

Факты ICTV подготовили рецепт глазури из маршмэллоу для вашей идеальной паски.

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Как приготовить глазурь из маршмэллоу на Пасху 2023

Что понадобится:

  • Зефир маршмэллоу — 200 грамм.
  • Растительное масло — 2 столовые ложки.
  • Лимонный сок — 2 столовые ложки.
  • Сахарная пудра — 150-200 грамм.

Общее время приготовления глазури из маршмэллоу — 30-40 минут.

Глазурь из маршмэллоу для кулича — процесс приготовления

  1. Выкладываем 200 маршмэллоу, две столовые ложки растительного масла и две столовые ложки лимонного сока в посуду, которая не боится огня, и ставим на водяную баню. Огонь должен быть слабым, чтобы зефир не прилип к посуде.
  2. После того как зефир растает, добавляем 150 грамм сахарной пудры и все хорошо перемешиваем.
  3. Если масса будет слишком густой, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
  4. Пока глазурь из маршмэллоу еще горячая, наносим ее на куличи и посыпаем украшениями.
  5. Для цвета в глазурь можно добавить пищевой краситель.

Вот и все! Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2023 готова!

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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Праздник
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