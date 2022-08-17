Як прибрати мішки під очима — поради експерта

Недосип, перевтома та стрес впливають на нас не тільки зсередини, а і зовні. Часто симптомом виснаження є мішки під очима. Лікар-дерматолог Дарія Тіщенко розповіла, чому вони з’являються та як їх позбутися.

Чому з’являються мішки під очима

На мішки під очима скаржаться люди різного віку. Адже шкіра навколо очей схильна до негативної дії навколишнього середовища, бо вона досить тонка і ніжна, швидше старіє і тому робить обличчя старшим, ніж воно є.

Серед основних причин появи мішків під очима є:

Зараз дивляться

Генетика

Недосип

Неправильний догляд

Стиль та якість життя (графік та режим роботи, водний баланс, малорухливий стиль життя, погані звички тощо)

Як прибрати мішки під очима

Дерматолог зазначила, що робота з даною проблемою передбачає комплексний підхід.

Інвазивні (ін’єкційні) процедури — мезотерапія та плазмотерапія. Такі ін’єкції забезпечують свіжість, пружність та еластичність шкіри навколо очей. Апаратні методики (мікротоки). Правильний домашній догляд, який був призначений лікарем-дерматокосметологом, а не обраний “всліпу”.

Як впливає образ життя на утворення мішків

Постійний недосип та виснаження можуть призвести до появи темних кіл під очима. Поганий сон може погіршувати кровообіг довкола очей, а потім призвести до накопичення рідини під очима.

Фактори, які впливають на утворення мішків:

Перевтома очей від смартфону, компютера чи телевізора. Очі напружуються, а кровопостачання погіршується. Це призводить до збільшення (розширення) судин навколо очей, погіршення відтоку венозної крові і шкіра навколо очей може потемніти. Надмірний вплив сонця. Шкіра навколо очей і так досить тонка, від цього з’являються зморшки, потемніння, гіперпігментація. Нестача рідини в організмі. Коли наше тіло не отримує належної кількості води, шкіра під очима починає виглядати тьмяною, а очі — запалими. Схильність до алергії. Якщо не вирішувати цю проблему, шкіра навколо очей буде набряклою, з почервоніннями, а судини можуть розширюватися і ставати більш помітними.

Косметичні процедури проти мішків

Якщо ви хочете спробувати інєкційний підхід, лікар радить мезотерапевтичні коктейлі.

Мезотерапія — відновлює нормальний зовнішній вигляд шкіри та омолоджує. Після курсу процедур помітно зменшуються зморшки та набряки, шкіра під очима позбавляється синьови, покращується загальний тонус шкіри. Плазмотерапія — це ін’єкційне введення власної плазми, очищеної від лейкоцитів, яка проходить обробку в центрифузі та має запатентовану технологію. В результаті, усуваються зморшки, відновлюється пружність та імунітет, покращується стан шкіри.

Домашні рецепти проти мішків під очима

Дерматокосметолог Дарія Тіщенко порадила методи для тих, хто хоче прибрати мішки під очима в домашніх умовах.

Огірок (нанесення скибочок свіжого огірка). Це живить та зволожує шкіру, заспокоює втомлені очі і зменшує набряки завдяки високому вмісту води, вітаміну С.

(нанесення скибочок свіжого огірка). Це живить та зволожує шкіру, заспокоює втомлені очі і зменшує набряки завдяки високому вмісту води, вітаміну С. Холодний компрес. Прикладання прохолодного компресу (не льоду) до очей на 20 хвилин може звузити судини і зменшити появу темних кіл.

Прикладання прохолодного компресу до очей на 20 хвилин може звузити судини і зменшити появу темних кіл. Масаж шкіри навколо очей поліпшує кровообіг, допомагає позбутися синців під очима.