Як прибрати мішки під очима — поради експерта

Недосып, переутомление и стресс влияют на нас не только изнутри, но и снаружи. Часто симптомом истощения есть мешки под глазами. Врач-дерматолог Дария Тищенко рассказала, почему они появляются и как от них избавиться.

Почему появляются мешки под глазами

На мешки под глазами жалуются люди всех возрастов. Ведь кожа вокруг глаз подвержена негативному воздействию окружающей среды, потому что она достаточно тонкая и нежная, быстрее стареет и поэтому делает лицо старше, чем оно есть.

Среди основных причин появления мешков под глазами есть:

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Генетика

Недосып

Неправильный уход

Стиль и качество жизни (график и режим работы, водный баланс, малоподвижный образ жизни, плохие привычки и так далее)

Как убрать мешки под глазами

Дерматолог отметила, что работа по данной проблеме предполагает комплексный подход.

Инвазивные (инъекционные) процедуры — мезотерапия и плазмотерапия. Такие инъекции обеспечивают свежесть, упругость и эластичность кожи вокруг глаз. Аппаратные методики (микротоки). Правильный домашний уход, который был назначен врачом-дерматокосметологом, а не выбран “вслепую”.

Как влияет образ жизни на образование мешков

Постоянный недосып и истощение могут привести к появлению темных кругов под глазами. Плохой сон может усугублять кровообращение вокруг глаз, а затем привести к накоплению жидкости под глазами.

Факторы, влияющие на образование мешков:

Переутомление глаз от смартфона, компьютера или телевизора. Глаза напрягаются, а кровоснабжение ухудшается. Это приводит к увеличению (расширению) сосудов вокруг глаз, ухудшению оттока венозной крови и кожа вокруг глаз может потемнеть. Чрезмерное влияние солнца. Кожа вокруг глаз и так достаточно тонкая, от этого появляются морщинки, потемнение, гиперпигментация. Нехватка жидкости в организме. Когда наше тело не получает должного количества воды, кожа под глазами начинает выглядеть тусклой, а глаза – впалыми. Склонность к аллергии. Если не решать эту проблему, кожа вокруг глаз будет отечной, с краснотой, а сосуды могут расширяться и становиться более заметными.

Косметические процедуры против мешков

Если вы хотите попробовать инъекционный подход, врач советует мезотерапевтические коктейли.

Мезотерапия – восстанавливает нормальный внешний вид кожи и омолаживает. После курса процедур заметно уменьшаются морщины и отеки, кожа под глазами избавляется от синевы, улучшается общий тонус кожи. Плазмотерапия – это инъекционное введение собственной плазмы, очищенной от лейкоцитов, которая проходит обработку в центрифуге и имеет запатентованную технологию. В результате устраняются морщины, восстанавливается упругость и иммунитет, улучшается состояние кожи.

Домашние рецепты против мешков под глазами

Дерматокосметолог Дария Тищенко посоветовала методы для тех, кто хочет убрать мешки под глазами в домашних условиях.

Огурец (нанесение ломтиков свежего огурца). Это питает и увлажняет кожу, успокаивает усталые глаза и уменьшает отеки благодаря высокому содержанию воды, витамина С.

(нанесение ломтиков свежего огурца). Это питает и увлажняет кожу, успокаивает усталые глаза и уменьшает отеки благодаря высокому содержанию воды, витамина С. Холодный компресс. Прикладывание прохладного компресса (не льда) к глазам на 20 минут может сузить сосуды и снизить появление темных кругов.

Прикладывание прохладного компресса к глазам на 20 минут может сузить сосуды и снизить появление темных кругов. Массаж кожи вокруг глаз улучшает кровообращение, помогает избавиться от синяков под глазами.