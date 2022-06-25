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Красота

От стрессов обостряется акне: что происходит и что делать

25 июня 2022, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
акне
Источник: Depositphotos

Многие знают, что существует тесная связь между стрессом и акне. Как только возникает стресс, обостряются и высыпания.

И не важно, вам 18 или 25 и более лет – это актуально для всех. Что ж, давайте разбираться, почему так происходит и что делать.

Следовательно, избыточная выработка кортизола (гормон стресса) отрицательно сказывается на коже. Как именно, рассказывает дерматолог Дарья Тищенко.

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  • Сальные железы начинают производить больше себума (кожного сала). Это ведет к закупорению пор и развитию/рецидиву акне.
  • Снижаются барьерные функции кожи: рубцы и следы постакне будут исчезать из кожи гораздо медленнее.

Но избыток выработки кортизола оказывает негативное влияние не только на акне, но и на процессы старения в целом: увеличивается выработка свободных радикалов, происходит разрушение коллагена, уменьшается эластичность кожи, появляются морщины.

Что делать

  1. Наладить полноценный здоровый сон. Засыпать нужно с 10 до 11 вечера, потому что именно в этот период активно вырабатывается мелатонин – очень важный гормон, защищающий нас.
  2. Уменьшить употребление кофе, алкоголя, острого/жареного/сладкого.
  3. Начать активно двигаться: прогулки или спорт.
  4. Обратиться за консультацией врача-дерматолога, косметолога
  5. Не пренебрегать также помощью психотерапевта.
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Источник: Дарья Тищенко

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