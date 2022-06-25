Многие знают, что существует тесная связь между стрессом и акне. Как только возникает стресс, обостряются и высыпания.
И не важно, вам 18 или 25 и более лет – это актуально для всех. Что ж, давайте разбираться, почему так происходит и что делать.
Следовательно, избыточная выработка кортизола (гормон стресса) отрицательно сказывается на коже. Как именно, рассказывает дерматолог Дарья Тищенко.
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- Сальные железы начинают производить больше себума (кожного сала). Это ведет к закупорению пор и развитию/рецидиву акне.
- Снижаются барьерные функции кожи: рубцы и следы постакне будут исчезать из кожи гораздо медленнее.
Но избыток выработки кортизола оказывает негативное влияние не только на акне, но и на процессы старения в целом: увеличивается выработка свободных радикалов, происходит разрушение коллагена, уменьшается эластичность кожи, появляются морщины.
Что делать
- Наладить полноценный здоровый сон. Засыпать нужно с 10 до 11 вечера, потому что именно в этот период активно вырабатывается мелатонин – очень важный гормон, защищающий нас.
- Уменьшить употребление кофе, алкоголя, острого/жареного/сладкого.
- Начать активно двигаться: прогулки или спорт.
- Обратиться за консультацией врача-дерматолога, косметолога
- Не пренебрегать также помощью психотерапевта.
Источник: Дарья Тищенко