Багато хто знає, що існує тісний зв’язок між стресом і акне. Як тільки виникає стрес, загострюються й висипання.

І не важливо, вам 18 або 25 і більше років – це актуально для всіх. Що ж, давайте розбиратися, чому так відбувається і що робити.

Отже, надлишкове вироблення кортизолу (гормон стресу) негативно позначається на шкірі. Як саме, розповідає дерматолог Дар’я Тищенко.

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Сальні залози починають виробляти більше себуму (шкірного сала). Це веде до закупорення пор і розвитку/рецидиву акне. Знижуються бар’єрні функції шкіри: рубці та сліди постакне зникатимуть зі шкіри набагато повільніше.

Та надлишок вироблення кортизолу негативно впливає не тільки на акне, але і на процеси старіння загалом: збільшується вироблення вільних радикалів, відбувається руйнування колагену, зменшується еластичність шкіри, з’являються зморшки.

Що робити

Налагодити повноцінний здоровий сон. Засинати потрібно з 10 до 11 вечора, тому що саме в цей період активно виробляється мелатонін – дуже важливий гормон, що захищає нас. Зменшити вживання кави, алкоголю, гострого/смаженого/солодкого. Почати активно рухатися: прогулянки або спорт. Звернутися за консультацією лікаря-дерматолога, косметолога Не нехтувати також допомогою психотерапевта.

Джерело: Дар’я Тищенко