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Краса

Від стресів загострюється акне: що відбувається і що робити

25 Червня 2022, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
акне
Джерело: Depositphotos

Багато хто знає, що існує тісний зв’язок між стресом і акне. Як тільки виникає стрес, загострюються  й висипання.

І не важливо, вам 18 або 25 і більше років – це актуально для всіх. Що ж, давайте розбиратися, чому так відбувається і що робити.

Отже, надлишкове вироблення кортизолу (гормон стресу) негативно позначається на шкірі. Як саме, розповідає дерматолог Дар’я Тищенко.

Зараз дивляться
  1. Сальні залози починають виробляти більше себуму (шкірного сала). Це веде до закупорення пор і розвитку/рецидиву акне.
  2. Знижуються бар’єрні функції шкіри: рубці та сліди постакне зникатимуть зі шкіри набагато повільніше.

Та надлишок вироблення кортизолу негативно впливає не тільки на акне, але і на процеси старіння загалом: збільшується вироблення вільних радикалів, відбувається руйнування колагену, зменшується еластичність шкіри, з’являються зморшки.

Що робити

  1. Налагодити повноцінний здоровий сон. Засинати потрібно з 10 до 11 вечора, тому що саме в цей період активно виробляється мелатонін – дуже важливий гормон, що захищає нас.
  2. Зменшити вживання кави, алкоголю, гострого/смаженого/солодкого.
  3. Почати активно рухатися: прогулянки або спорт.
  4. Звернутися за консультацією лікаря-дерматолога, косметолога
  5. Не нехтувати також допомогою психотерапевта.
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Джерело: Дар’я Тищенко

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