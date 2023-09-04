Любите частувати гостей домашніми смаколиками? Тоді маємо чудовий рецепт традиційної української страви, що є відмінною закускою до м’яса, риби та інших страв. Приготувати смачні хрусткі огірки доволі просто. Для цього знадобиться лише нестримне бажання, свіжі овочі, сіль, часник, кріп та листя смородини та хрону.

Інгредієнти на 3-літрову банку

1 кг огірків;

80 г солі;

5 зубчиків часнику;

1 пучок свіжого кропу та 1 стебло з насінням;

5-6 листків смородини;

3 листки хрону.

Приготування

Ретельно помийте огірки, кріп та листя. На дно банки покладіть зелень кропу разом із стеблом, листя смородини та хрону. Потім огірки. Подрібніть часник та додайте сіль. Покладіть цю суміш у банку. Залийте огірки холодною кип’яченою водою. Накрийте банку капроновою кришкою та поставте у холодне місце – холодильник або погріб.

Поради: