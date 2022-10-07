Капуста славиться своїми корисними властивостями та великим вмістом вітаміну С.
Заготовити на зиму такий продукт досить просто.
Головне – слідувати детальному рецепту. Класичний рецепт квашеної капусти – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Інгредієнти:
- капуста – 3 кг;
- морква – 4 шт;
- сіль – 2, 5 ст. л;
- цукор – 2,5 ст. л;
- вода – 1 л.
Приготування:
- Капусту нашаткувати невеликими шматочками (як вам більше подобається). Якщо немає спеціальної терки, можна зробити це за допомогою ножа. Просто наріжте овоч тонкими смужками.
- У глибоку миску або каструлю викладіть нашинковану капусту.
- Після цього необхідно на великій терці натерти моркву і додати її в миску з капустою.
- Перемішайте все руками. Не стискайте овочі, щоб вони не стали м’якими.
- У велику банку втрамбуйте ці інгредієнти.
- Зверху додайте цукор та сіль. Залийте капусту чистою водою по вінця банки.
- У кількох місцях після цього потрібно проколоти капусту сірниками. Протикати квашену капусту необхідно щодня по одному разу.
- У таких умовах вона має стояти три дні поспіль.
- Після цього накрийте кришкою банку та приберіть у холодильник.
Смачного!
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