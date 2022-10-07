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Їжа

Квашена капуста: класичний рецепт покроково

7 Жовтня 2022, 18:54
Анна Голішевська Редакторка сайту
Квашена капуста
Джерело: Pexels

Капуста славиться своїми корисними властивостями та великим вмістом вітаміну С.

Заготовити на зиму такий продукт досить просто.

Головне – слідувати детальному рецепту. Класичний рецепт квашеної капусти – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Інгредієнти:

  • капуста – 3 кг;
  • морква – 4 шт;
  • сіль – 2, 5 ст. л;
  • цукор – 2,5 ст. л;
  • вода – 1 л.

Приготування:

  1. Капусту нашаткувати невеликими шматочками (як вам більше подобається). Якщо немає спеціальної терки, можна зробити це за допомогою ножа. Просто наріжте овоч тонкими смужками.
  2. У глибоку миску або каструлю викладіть нашинковану капусту.
  3. Після цього необхідно на великій терці натерти моркву і додати її в миску з капустою.
  4. Перемішайте все руками. Не стискайте овочі, щоб вони не стали м’якими.
  5. У велику банку втрамбуйте ці інгредієнти.
  6. Зверху додайте цукор та сіль. Залийте капусту чистою водою по вінця банки.
  7. У кількох місцях після цього потрібно проколоти капусту сірниками. Протикати квашену капусту необхідно щодня по одному разу.
  8. У таких умовах вона має стояти три дні поспіль.
  9. Після цього накрийте кришкою банку та приберіть у холодильник.

Смачного!

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