7 Жовтня 2022, 18:54 Анна Голішевська Редакторка сайту

Капуста славиться своїми корисними властивостями та великим вмістом вітаміну С. Заготовити на зиму такий продукт досить просто. Головне – слідувати детальному рецепту. Класичний рецепт квашеної капусти – читайте у матеріалі Фактів ICTV. Зараз дивляться Інгредієнти: капуста – 3 кг;

морква – 4 шт;

сіль – 2, 5 ст. л;

цукор – 2,5 ст. л;

вода – 1 л. Приготування: Капусту нашаткувати невеликими шматочками (як вам більше подобається). Якщо немає спеціальної терки, можна зробити це за допомогою ножа. Просто наріжте овоч тонкими смужками. У глибоку миску або каструлю викладіть нашинковану капусту. Після цього необхідно на великій терці натерти моркву і додати її в миску з капустою. Перемішайте все руками. Не стискайте овочі, щоб вони не стали м’якими. У велику банку втрамбуйте ці інгредієнти. Зверху додайте цукор та сіль. Залийте капусту чистою водою по вінця банки. У кількох місцях після цього потрібно проколоти капусту сірниками. Протикати квашену капусту необхідно щодня по одному разу. У таких умовах вона має стояти три дні поспіль. Після цього накрийте кришкою банку та приберіть у холодильник. Смачного! Читайте також: Топ-3 простих рецепти маринованих маслюків

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