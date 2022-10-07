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Еда

Квашеная капуста: классический рецепт пошагово

7 октября 2022, 18:54
Анна Голишевская Редактор сайта
Квашена капуста
Источник: Pexels

Капуста славится своими полезными свойствами и большим содержимым витамина С.

Заготовить на зиму такой продукт можно довольно просто.

Главное – следовать детальному рецепту. Классический рецепт квашеной капусты — читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

  • капуста — 3 кг;
  • морковь — 4 шт;
  • соль — 2, 5 ст. л;
  • сахар — 2,5 ст. л;
  • вода — 1 л.

Приготовление:

  1. Капусту нашинковать небольшими кусочками (как вам больше нравится). Если нет специальной терки, можно сделать это с помощью ножа. Просто нарежьте овощ тонкими полосками.
  2. В глубокую миску или кастрюлю выложите нашинкованную капусту.
  3. После этого надо на крупной терке натереть морковь и добавить ее в миску с капустой.
  4. Перемешайте все руками. Не сжимайте овощи, чтобы они не стали мягкими.
  5. В большую банку утрамбуйте эти ингредиенты.
  6. Сверху добавьте сахар и соль. Залейте капусту чистой водой по горлышко банки.
  7. В нескольких местах после этого нужно проколоть капусту спичками. Протыкать квашеную капусту следует каждый день по одному разу.
  8. В таких условиях она должна настаиваться три дня подряд.
  9. После этого накройте крышкой банку и уберите в холодильник.

Приятного аппетита!

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