Капуста славится своими полезными свойствами и большим содержимым витамина С.
Заготовить на зиму такой продукт можно довольно просто.
Главное – следовать детальному рецепту. Классический рецепт квашеной капусты — читайте в материале Фактов ICTV.
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Ингредиенты:
- капуста — 3 кг;
- морковь — 4 шт;
- соль — 2, 5 ст. л;
- сахар — 2,5 ст. л;
- вода — 1 л.
Приготовление:
- Капусту нашинковать небольшими кусочками (как вам больше нравится). Если нет специальной терки, можно сделать это с помощью ножа. Просто нарежьте овощ тонкими полосками.
- В глубокую миску или кастрюлю выложите нашинкованную капусту.
- После этого надо на крупной терке натереть морковь и добавить ее в миску с капустой.
- Перемешайте все руками. Не сжимайте овощи, чтобы они не стали мягкими.
- В большую банку утрамбуйте эти ингредиенты.
- Сверху добавьте сахар и соль. Залейте капусту чистой водой по горлышко банки.
- В нескольких местах после этого нужно проколоть капусту спичками. Протыкать квашеную капусту следует каждый день по одному разу.
- В таких условиях она должна настаиваться три дня подряд.
- После этого накройте крышкой банку и уберите в холодильник.
Приятного аппетита!
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