7 октября 2022, 18:54 Анна Голишевская Редактор сайта

Капуста славится своими полезными свойствами и большим содержимым витамина С. Заготовить на зиму такой продукт можно довольно просто. Главное – следовать детальному рецепту. Классический рецепт квашеной капусты — читайте в материале Фактов ICTV. Сейчас смотрят Ингредиенты: капуста — 3 кг;

морковь — 4 шт;

соль — 2, 5 ст. л;

сахар — 2,5 ст. л;

вода — 1 л. Приготовление: Капусту нашинковать небольшими кусочками (как вам больше нравится). Если нет специальной терки, можно сделать это с помощью ножа. Просто нарежьте овощ тонкими полосками. В глубокую миску или кастрюлю выложите нашинкованную капусту. После этого надо на крупной терке натереть морковь и добавить ее в миску с капустой. Перемешайте все руками. Не сжимайте овощи, чтобы они не стали мягкими. В большую банку утрамбуйте эти ингредиенты. Сверху добавьте сахар и соль. Залейте капусту чистой водой по горлышко банки. В нескольких местах после этого нужно проколоть капусту спичками. Протыкать квашеную капусту следует каждый день по одному разу. В таких условиях она должна настаиваться три дня подряд. После этого накройте крышкой банку и уберите в холодильник. Приятного аппетита! Читайте также: Топ-3 простых рецепта маринованных маслят

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