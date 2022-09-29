Маринованные грибы – классика на праздничном и повседневном столе. Особенно вкусны грибы из леса. Для маринования подходят грибы, которые не крошатся: опята, маслята, белые, подберезовики и другие.
Как приготовить интересные маринованные маслята – смотрите в нашем материале.
Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт
Ингредиенты:
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- грибы – 2 кг;
- соль – 2 ч. л.;
- уксус – 2 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец – 3 шт.;
- гвоздика – 3 шт.;
Приготовление:
- Помойте маслята, наберите в кастрюлю воды и поставьте на плиту.
- Варите после закипания еще минут 15.
- Отбросьте на сито.
- Положите маслята в промытые с содой и стерилизованные банки.
- На литр воды понадобятся все указанные в рецепте специи, уксус и соль. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, вскипятите и подержите на огне еще минуту.
- Залейте грибы маринадом, герметично закупорьте.
- Переверните емкость дном вверх, подержите сутки под одеялом и уберите в холодное место.
Как мариновать маслята на зиму в банках с хреном и луком
Ингредиенты:
- грибы – 1 кг; к
- хрен – 30 г;
- лавровый лист и укроп – по 3 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- лук зеленый – 500 г;
- уксус белый (9%) – 50 мл;
- соль – 80 г;
- сахар – 20 г;
- вода.
Приготовление:
- Отварите маслята в воде.
- Лук промойте и нарежьте полосками длиной примерно по 3 см.
- В воду (2 л) положите лавровый лист, сахар и соль, поставьте на огонь и вскипятите.
- Добавьте в маринад чеснок и укроп. Варите 3 минуты.
- Положите в кипящий маринад грибы и варите в нем 10-15 минут. Влейте уксус, всыпьте лук и очищенный хрен. Перемешайте и сразу снимите с плиты.
- Выложите маслята в подготовленные банки, закройте, переверните крышкой вниз и укройте одеялом.
- Поставьте в холодильник после того, как они остынут.
Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт грибов по-корейски
Ингредиенты:
- свежие маслята – 1,5 кг;
- масло растительное – 250 мл;
- сахар и соль – по 10 г;
- чеснок – 7 средних зубцов;
- уксус – 20 мл;
- паприка – 10 г;
- лук – 1 шт;
- приправа для корейского салата – 50 грамм.
Приготовление:
- Луковицу порежьте и обжарьте.
- Вскипятите стакан воды, добавив все специи и уксус.
- Смешайте полученный маринад с растительным маслом, залейте смесью маслята.
- Уберите в холодильник в сутки.
- Разложите маслята в чистые банки, герметично закатайте.
Приятного аппетита!