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Еда

Топ-3 простых рецепта маринованных маслят

29 сентября 2022, 14:03
Анна Голишевская Редактор сайта
Маслюки
Источник: Pixabay

Маринованные грибы – классика на праздничном и повседневном столе. Особенно вкусны грибы из леса. Для маринования подходят грибы, которые не крошатся: опята, маслята, белые, подберезовики и другие.

Как приготовить интересные маринованные маслята – смотрите в нашем материале.

Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт

Ингредиенты:

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  • грибы – 2 кг;
  • соль – 2 ч. л.;
  • уксус – 2 ч. л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • перец – 3 шт.;
  • гвоздика – 3 шт.;

Приготовление:

  1. Помойте маслята, наберите в кастрюлю воды и поставьте на плиту.
  2. Варите после закипания еще минут 15.
  3. Отбросьте на сито.
  4. Положите маслята в промытые с содой и стерилизованные банки.
  5. На литр воды понадобятся все указанные в рецепте специи, уксус и соль. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, вскипятите и подержите на огне еще минуту.
  6. Залейте грибы маринадом, герметично закупорьте.
  7. Переверните емкость дном вверх, подержите сутки под одеялом и уберите в холодное место.

Как мариновать маслята на зиму в банках с хреном и луком

Ингредиенты:

  • грибы – 1 кг; к
  • хрен – 30 г;
  • лавровый лист и укроп – по 3 шт.;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • лук зеленый – 500 г;
  • уксус белый (9%) – 50 мл;
  • соль – 80 г;
  • сахар – 20 г;
  • вода.

Приготовление:

  1. Отварите маслята в воде.
  2. Лук промойте и нарежьте полосками длиной примерно по 3 см.
  3. В воду (2 л) положите лавровый лист, сахар и соль, поставьте на огонь и вскипятите.
  4. Добавьте в маринад чеснок и укроп. Варите 3 минуты.
  5. Положите в кипящий маринад грибы и варите в нем 10-15 минут. Влейте уксус, всыпьте лук и очищенный хрен. Перемешайте и сразу снимите с плиты.
  6. Выложите маслята в подготовленные банки, закройте, переверните крышкой вниз и укройте одеялом.
  7. Поставьте в холодильник после того, как они остынут.

Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт грибов по-корейски

Ингредиенты:

  • свежие маслята – 1,5 кг;
  • масло растительное – 250 мл;
  • сахар и соль – по 10 г;
  • чеснок – 7 средних зубцов;
  • уксус – 20 мл;
  • паприка – 10 г;
  • лук – 1 шт;
  • приправа для корейского салата – 50 грамм.

Приготовление:

  1. Луковицу порежьте и обжарьте.
  2. Вскипятите стакан воды, добавив все специи и уксус.
  3. Смешайте полученный маринад с растительным маслом, залейте смесью маслята.
  4. Уберите в холодильник в сутки.
  5. Разложите маслята в чистые банки, герметично закатайте.

Приятного аппетита!

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