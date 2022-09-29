29 сентября 2022, 14:03 Анна Голишевская Редактор сайта

Маринованные грибы – классика на праздничном и повседневном столе. Особенно вкусны грибы из леса. Для маринования подходят грибы, которые не крошатся: опята, маслята, белые, подберезовики и другие. Как приготовить интересные маринованные маслята – смотрите в нашем материале. Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт Ингредиенты: Сейчас смотрят грибы – 2 кг;

соль – 2 ч. л.;

уксус – 2 ч. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

перец – 3 шт.;

гвоздика – 3 шт.; Приготовление: Помойте маслята, наберите в кастрюлю воды и поставьте на плиту. Варите после закипания еще минут 15. Отбросьте на сито. Положите маслята в промытые с содой и стерилизованные банки. На литр воды понадобятся все указанные в рецепте специи, уксус и соль. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, вскипятите и подержите на огне еще минуту. Залейте грибы маринадом, герметично закупорьте. Переверните емкость дном вверх, подержите сутки под одеялом и уберите в холодное место. Как мариновать маслята на зиму в банках с хреном и луком Ингредиенты: грибы – 1 кг; к

хрен – 30 г;

лавровый лист и укроп – по 3 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

лук зеленый – 500 г;

уксус белый (9%) – 50 мл;

соль – 80 г;

сахар – 20 г;

вода. Приготовление: Отварите маслята в воде. Лук промойте и нарежьте полосками длиной примерно по 3 см. В воду (2 л) положите лавровый лист, сахар и соль, поставьте на огонь и вскипятите. Добавьте в маринад чеснок и укроп. Варите 3 минуты. Положите в кипящий маринад грибы и варите в нем 10-15 минут. Влейте уксус, всыпьте лук и очищенный хрен. Перемешайте и сразу снимите с плиты. Выложите маслята в подготовленные банки, закройте, переверните крышкой вниз и укройте одеялом. Поставьте в холодильник после того, как они остынут. Как мариновать маслята на зиму в банках: простой рецепт грибов по-корейски Ингредиенты: свежие маслята – 1,5 кг;

масло растительное – 250 мл;

сахар и соль – по 10 г;

чеснок – 7 средних зубцов;

уксус – 20 мл;

паприка – 10 г;

лук – 1 шт;

приправа для корейского салата – 50 грамм. Приготовление: Луковицу порежьте и обжарьте. Вскипятите стакан воды, добавив все специи и уксус. Смешайте полученный маринад с растительным маслом, залейте смесью маслята. Уберите в холодильник в сутки. Разложите маслята в чистые банки, герметично закатайте. Приятного аппетита! Читайте также: Рецепт аджики на зиму: как приготовить пикантную закрутку

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