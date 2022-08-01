Зимой мы с особым наслаждением открываем закрутки, подготовленные еще с лета. Поскольку сезон домашних помидоров начинает набирать обороты, самое время приготовить пикантную аджику на зиму.
Как приготовить аджику на зиму — читайте в нашем материале.
Рецепт аджики
Ингредиенты:
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- помидоры — 2,5 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- яблоки — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- перец острый стручковый — 140 г;
- чеснок — 5-6 головок;
- уксус — 10 ст. л;
- подсолнечное масло — 9 ст. л;
- сахар — 10 ст. л;
- соль — 4 ст. л.
Приготовление:
- Прежде всего необходимо подготовить все продукты — тщательно помойте и нарежьте крупными дольками помидоры, яблоки, морковь и острый перец.
- Помойте, очистите от семян и порежьте болгарский перец.
- Нарезанные ингредиенты пропустите через мясорубку.
- Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю и поставьте на огонь.
- Добавьте соль, масло, сахар и уксус и тщательно перемешайте.
- Варите аджику 60 мин.
- За 10 минут до готовности добавьте натертый чеснок.
- Простерилизуйте банки и разложите по ним готовую аджику.
- Закрутите банки крышками как обычно.
Хранить аджику стоит в прохладном месте.