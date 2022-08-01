Зимой мы с особым наслаждением открываем закрутки, подготовленные еще с лета. Поскольку сезон домашних помидоров начинает набирать обороты, самое время приготовить пикантную аджику на зиму.

Как приготовить аджику на зиму — читайте в нашем материале.

Рецепт аджики

Ингредиенты:

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помидоры — 2,5 кг;

болгарский перец — 1 кг;

яблоки — 1 кг;

морковь — 1 кг;

перец острый стручковый — 140 г;

чеснок — 5-6 головок;

уксус — 10 ст. л;

подсолнечное масло — 9 ст. л;

сахар — 10 ст. л;

соль — 4 ст. л.

Приготовление:

Прежде всего необходимо подготовить все продукты — тщательно помойте и нарежьте крупными дольками помидоры, яблоки, морковь и острый перец. Помойте, очистите от семян и порежьте болгарский перец. Нарезанные ингредиенты пропустите через мясорубку. Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль, масло, сахар и уксус и тщательно перемешайте. Варите аджику 60 мин. За 10 минут до готовности добавьте натертый чеснок. Простерилизуйте банки и разложите по ним готовую аджику. Закрутите банки крышками как обычно.

Хранить аджику стоит в прохладном месте.