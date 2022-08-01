Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Рецепт аджики на зиму: как приготовить пикантную закрутку

1 августа 2022, 20:22
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт аджики на зиму: как приготовить пикантную закрутку
Источник: Depositphotos

Зимой мы с особым наслаждением открываем закрутки, подготовленные еще с лета. Поскольку сезон домашних помидоров начинает набирать обороты, самое время приготовить пикантную аджику на зиму.

Как приготовить аджику на зиму — читайте в нашем материале.

Рецепт аджики

Ингредиенты:

Сейчас смотрят
  • помидоры — 2,5 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • яблоки — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • перец острый стручковый — 140 г;
  • чеснок — 5-6 головок;
  • уксус — 10 ст. л;
  • подсолнечное масло — 9 ст. л;
  • сахар — 10 ст. л;
  • соль — 4 ст. л.

Приготовление:

  1. Прежде всего необходимо подготовить все продукты — тщательно помойте и нарежьте крупными дольками помидоры, яблоки, морковь и острый перец.
  2. Помойте, очистите от семян и порежьте болгарский перец.
  3. Нарезанные ингредиенты пропустите через мясорубку.
  4. Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю и поставьте на огонь.
  5. Добавьте соль, масло, сахар и уксус и тщательно перемешайте.
  6. Варите аджику 60 мин.
  7. За 10 минут до готовности добавьте натертый чеснок.
  8. Простерилизуйте банки и разложите по ним готовую аджику.
  9. Закрутите банки крышками как обычно.

Хранить аджику стоит в прохладном месте.

Читайте также:
Рецепт аджики на зиму: как приготовить пикантную закруткуПростой рецепт кабачковой икры на зиму: как приготовить вкусную закрутку

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь