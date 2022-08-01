Взимку ми з особливою насолодою відкриваємо закрутки, підготовлені ще з літа. Оскільки сезон домашніх помідорів починає набирати обертів, саме час приготувати пікантну аджику на зиму.

Як приготувати аджику на зиму – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт аджики

Інгредієнти:

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помідори – 2,5 кг;

болгарський перець – 1 кг;

яблука – 1 кг;

морква – 1 кг;

перець гострий стручковий – 140 г;

часник – 5-6 голівок;

оцет – 10 ст. л;

соняшникова олія – 9 ст. л;

цукор – 10 ст. л;

сіль – 4 ст. л. Приготування:

Перш за все, необхідно підготувати усі продукти – ретельно помийте та наріжте великими скибками помідори, яблука, моркву та гострий перець. Помийте, очистіть від насіння та поріжте болгарський перець. Нарізані інгредієнти пропустіть через м’ясорубку. Отриману суміш перелийте у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль, олію, цукор та оцет та ретельно перемішайте. Варіть аджику 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності додайте натертий часник. Простерилізуйте банки та розкладіть у них готову аджику. Закрутіть банки кришками як зазвичай.

Зберігати аджику варто у прохолодному місці.