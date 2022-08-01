Взимку ми з особливою насолодою відкриваємо закрутки, підготовлені ще з літа. Оскільки сезон домашніх помідорів починає набирати обертів, саме час приготувати пікантну аджику на зиму.
Як приготувати аджику на зиму – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт аджики
Інгредієнти:
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- помідори – 2,5 кг;
- болгарський перець – 1 кг;
- яблука – 1 кг;
- морква – 1 кг;
- перець гострий стручковий – 140 г;
- часник – 5-6 голівок;
- оцет – 10 ст. л;
- соняшникова олія – 9 ст. л;
- цукор – 10 ст. л;
- сіль – 4 ст. л.
Приготування:
- Перш за все, необхідно підготувати усі продукти – ретельно помийте та наріжте великими скибками помідори, яблука, моркву та гострий перець.
- Помийте, очистіть від насіння та поріжте болгарський перець.
- Нарізані інгредієнти пропустіть через м’ясорубку.
- Отриману суміш перелийте у велику каструлю та поставте на вогонь.
- Додайте сіль, олію, цукор та оцет та ретельно перемішайте.
- Варіть аджику 60 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності додайте натертий часник.
- Простерилізуйте банки та розкладіть у них готову аджику.
- Закрутіть банки кришками як зазвичай.
Зберігати аджику варто у прохолодному місці.