Любите угощать гостей домашними вкусностями? Тогда есть отличный рецепт традиционного украинского блюда, которое является отличной закуской к мясу, рыбе и другим блюдам. Приготовить вкусные хрустящие огурцы довольно просто. Для этого понадобится только неудержимое желание, свежие овощи, соль, чеснок, укроп и листья смородины и хрена.
Ингредиенты на 3-литровую банку
- 1 кг огурцов;
- 80 г соли;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 пучок свежего укропа и 1 стебель с семенами;
- 5-6 листьев смородины;
- 3 листа хрена.
Приготовление
- Тщательно помойте огурцы, укроп и листья.
- На дно банки положите зелень укропа вместе со стеблем, листья смородины и хрена. Затем огурцы.
- Измельчите чеснок и добавьте соль. Положите эту смесь в банку.
- Залейте огурцы холодной кипяченой водой.
- Накройте банку капроновой крышкой и поставьте в холодное место — холодильник или погреб.
Советы:
- Для квашеных огурцов лучше всего подходят овощи небольшого размера.
- Чтобы огурцы быстрее заквасились, можно добавить немного сахара.
- Если хотите, чтобы огурцы были острыми, положите перец чили.
Наслаждайтесь сами и угощайте гостей. А еще больше интересных рецептов на Вкусно.
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