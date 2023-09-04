Любите угощать гостей домашними вкусностями? Тогда есть отличный рецепт традиционного украинского блюда, которое является отличной закуской к мясу, рыбе и другим блюдам. Приготовить вкусные хрустящие огурцы довольно просто. Для этого понадобится только неудержимое желание, свежие овощи, соль, чеснок, укроп и листья смородины и хрена.

Ингредиенты на 3-литровую банку

1 кг огурцов;

80 г соли;

5 зубчиков чеснока;

1 пучок свежего укропа и 1 стебель с семенами;

5-6 листьев смородины;

3 листа хрена.

Приготовление

Тщательно помойте огурцы, укроп и листья. На дно банки положите зелень укропа вместе со стеблем, листья смородины и хрена. Затем огурцы. Измельчите чеснок и добавьте соль. Положите эту смесь в банку. Залейте огурцы холодной кипяченой водой. Накройте банку капроновой крышкой и поставьте в холодное место — холодильник или погреб.

Советы:

Для квашеных огурцов лучше всего подходят овощи небольшого размера.

Чтобы огурцы быстрее заквасились, можно добавить немного сахара.

Если хотите, чтобы огурцы были острыми, положите перец чили.

Наслаждайтесь сами и угощайте гостей. А еще больше интересных рецептов на Вкусно.