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Еда

Вкусные, как из бочки: как засолить огурцы за зиму

4 сентября 2023, 11:01
Марина Мелехова редактор
огірки
Источник: Pexels

Любите угощать гостей домашними вкусностями? Тогда есть отличный рецепт традиционного украинского блюда, которое является отличной закуской к мясу, рыбе и другим блюдам. Приготовить вкусные хрустящие огурцы довольно просто. Для этого понадобится только неудержимое желание, свежие овощи, соль, чеснок, укроп и листья смородины и хрена.

Ингредиенты на 3-литровую банку

  • 1 кг огурцов;
  • 80 г соли;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 пучок свежего укропа и 1 стебель с семенами;
  • 5-6 листьев смородины;
  • 3 листа хрена.

Приготовление

  1. Тщательно помойте огурцы, укроп и листья.
  2. На дно банки положите зелень укропа вместе со стеблем, листья смородины и хрена. Затем огурцы.
  3. Измельчите чеснок и добавьте соль. Положите эту смесь в банку.
  4. Залейте огурцы холодной кипяченой водой.
  5. Накройте банку капроновой крышкой и поставьте в холодное место — холодильник или погреб.

Советы:

  • Для квашеных огурцов лучше всего подходят овощи небольшого размера.
  • Чтобы огурцы быстрее заквасились, можно добавить немного сахара.
  • Если хотите, чтобы огурцы были острыми, положите перец чили.

Наслаждайтесь сами и угощайте гостей. А еще больше интересных рецептов на Вкусно.

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