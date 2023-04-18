Як позбутися целюліту – поради лікаря

Целюліт – поширена проблема серед жінок різного віку та статури. Ця проблема пов’язана з нерівномірним розподілом жиру та продуктів обміну.

В результаті виникає набряк, порушується циркуляція лімфи та функціонування сусідніх сполучних тканин. Ми ж ці процеси помічаємо, коли шкіра набуває характерної структури, що нагадує апельсинову кірку.

Целюліт може з’являтися на будь-якій частині тіла, але найчастіше його можна побачити на стегнах, сідницях та животі.

Оскільки ця проблема має доволі неестетичний вигляд, жінки прагнуть позбутися ефекту апельсинової кірки раз та назавжди. Факти ICTV дізнавалися, як позбутися целюліту та що для цього знадобиться.

Що таке целюліт та чому він виникає

Сімейний лікар Володимир Голокоз зазначає, що целюліт – це особливість шкіри, обумовлена структурними змінами підшкірно-жирової клітковини. Зовні це проявляється горбистістю шкіри, апельсиновою кіркою.

– Цей стан шкіри не є захворюванням, не входить до міжнародної класифікації хвороб та не потребує лікування. Але приносить масу естетичного дискомфорту тим, хто має таку особливості, – додає лікар.

Голокоз пояснює, як саме зʼявляється целюліт: верхній шар шкіри – епідерміс, під ним розташовується дерма.

Наступний шар – гіподерміс, саме тут зароджується целюліт.

Гіподерміс поділяється сполучною тканиною, що формує вертикальні стовпці, в яких розташовуються жирові клітини. Жирові клітини, що збільшуються в цих стовпцях, тиснуть на верхні шари шкіри, руйнуючи колаген та створюючи тим самим горбисті нерівності.

– Ці нерівності й надають шкірі зовнішнього вигляду, який ми називаємо целюлітом.

Сімейний лікар додає, що целюліт – це комплексна проблема, зумовлена порушеннями у системі мікроциркуляції, наявністю надлишку підшкірної жирової тканини, яка впирається у дерму, зміною жирових клітин та пошкодження колагенових перетинок у шкірі.

Лікар виділяє основні причини появи целюліту:

низька рухома активність;

нераціональне харчування з дефіцитом білка, надлишком трансжирів та цукру;

куріння;

генетична схильність;

гормональний дисбаланс;

особливості шкіри.

Як позбутися целюліту – поради лікаря

За словами Володимира Голокоза, боротися з целюлітом потрібно комплексно. Перше, з чого потрібно почати, це збільшити фізичну активність.

– Силові тренування повинні становити основу боротьби з целюлітом, – каже сімейний лікар.

Оскільки підшкірна жирова тканина лежить поверх мʼязів, їх не тренованість лише посилює ефект апельсинової кірки. Лікар радить робити вправи, які залучають мʼязи сідниць та ніг.

Також важливою складовою є харчування. Оскільки целюліт напряму залежить від зайвого жиру, необхідно зменшити добову норму калорій на 10-20%. Це допоможе прибрати зайве та покращить стан шкіри.

– Також особливу увагу необхідно приділити адекватній кількості білка, адже нестача протеїну позначиться на синтезі колагену, – каже Голокоз.

Ще буде корисно робити масаж. Він стимулюватиме харчування тканин, покращить циркуляції крові та лімфи. Але варто розуміти, що від одного масажу ефекту не буде. Тому це має бути комплексна робота!

Також позбутися целюліту допоможе термотерапія (різні види саун, обгортання тощо). Це сприятиме поліпшенню циркуляції крові та релаксації гладкої мускулатури у стінках кровоносних судин.

Термотерапію також потрібно робити у комплексі зі спортом, масажами та правильним харчуванням.

– Ще у боротьбі з целюлітом допоможе лазеротерапія та вживання колагену з вітаміном С, але бажаний результат ви побачите лише в комплексі, – каже сімейний лікар.

Отож, боротьбу з целюлітом слід починати з простих речей, які полягають у зміні способу життя та звичок харчування.

Також варто розуміти, що позитивний результат ви побачите лише після щоденної комплексної роботи (спорт, правильне харчування, масаж, термотерапія, спеціальні косметичні засоби тощо).