Як позбутися набряків на ногах – поради лікаря

З невеликими набряками ніг стикався напевно кожен – після важкого дня зʼявляються сліди від шкарпеток або взуття стає тісним.

Набряки можуть бути наслідком тривалого сидіння чи стояння або ж симптомом небезпечного захворювання. Факти ICTV дізнавалися, чому набрякають ноги, як прибрати набряк та коли варто звертатися до лікаря.

Набряк ніг: симптоми та причини появи

Набряк — патологічне скупчення надлишкової рідини в міжтканинному просторі. Набрякати можуть не тільки ноги, але й внутрішні органи, обличчя та інші області тіла.

Варто розуміти, що набряк — це не хвороба, а симптом певної проблеми. Причини набрякання ніг можуть бути різними, тому остаточну відповідь вам зможе надати лише лікар після огляду.

Окрім візуального набряклого стану нижніх кінцівок, набряк ніг може супроводжуватися також наступними симптомами:

відчуття важких ніг;

синдром неспокійних ніг;

судоми;

біль у ногах;

оніміння;

почервоніння;

свербіж;

висип.

Набряклість ніг може бути викликана цілим рядом причин. Найпопулярніша – малорухливий спосіб життя. У сучасному світі більшість людей проводять сидячий спосіб життя або виконують постійну стоячу роботу. Це порушує кровообіг в ногах. Як результат, зʼявляється важкість та набряклість ніг.

Також ноги можуть набрякати через шкідливі звички (куріння, вживання спиртного чи солоного). Це сприяє згущенню крові й негативно позначається на кровообігу в кінцівках.

Якщо ноги набрякають через недостатню активність чи шкідливі звички, позбутися їх просто – почати вести здоровий, активний спосіб життя.

Включіть у своє життя здорову їжу, помірні заняття спортом та щоденні прогулянки на свіжому повітрі та все минеться!

Проте набряк ніг може свідчити й про серйозні проблеми зі здоровʼям. На цьому наполягають лікарі медичного центру Дельта Мед.

За їх словами, набряклість ніг може бути один з симптомів хвороб, пов’язаних із накопиченням рідини:

гостра ниркова недостатність;

кардіоміопатія;

хронічні захворювання нирок;

цироз;

тромбоз глибоких вен;

серцева недостатність;

гормональна терапія;

перикардит;

вагітність;

тромбофлебіт;

тривале сидіння або стояння та інші.

Також ноги можуть набрякати через запальні процеси:

перелом стопи або ноги;

шкірна інфекція;

подагра;

інфекція або рана в нозі;

бурсит коліна;

остеоартрит;

ревматоїдний артрит.

– Ми радимо звернутися до лікаря, якщо ви помітили набряки на ногах, адже вони можуть бути симптомом небезпечних станів і захворювань. Фахівець допоможе виявити та усунути причину неприємних відчуттів, – додають в Дельта Мед.

Як позбутися набряків на ногах – поради лікаря

Хірург вищої категорії та судинний хірург Дмитро Залєвський зазначає, що інколи на лікування просто не вистачає часу, але полегшити симптоми набряку хочеться просто тут і зараз.

Саме для таких пацієнтів лікар підготував кілька порад, які допоможуть зняти набряки ніг:

ввечері після робочого дня ляжте на 10-15 хв, піднявши ноги вище рівня тулуба (вище 30°);

протягом дня робіть самомасаж стоп та литок плавними рухами знизу-вгору (кілька разів на день);

після роботи не біжіть, стрімголов у спорт зал або на тренування. У вечірній час корисна ходьба та плавання , спортзал краще залишити на ранок;

, спортзал краще залишити на ранок; ефективний спосіб повернути тонус судин – контрастний душ ніг , але без екстремально високих та низьких температур;

, але без екстремально високих та низьких температур; після важкого тренування у спортзалі приляжте, піднявши й притуливши ноги високо на стіну на 5-10 хв;

якщо доводиться працювати стоячи, час від часу вставайте на кілька секунд на носочки, потім перекочуйте ногу на п’яти, повторюйте по три-п’ять разів;

намагайтеся протягом дня кожну годину-дві сідати (краще лягати), піднявши ноги на рівень тіла або вище;

носіть зручне взуття та індивідуальні устілки;

тримайте в холодильнику мазь місцевого застосування Ліотон 1000, Детрагель та ін. Увечері нанесіть охолоджений засіб на стопи та ікри легкими масажними рухами – це зменшить важкість та біль.